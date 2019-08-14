Son Dakika Haberleri: Kız meselesi yüzünden tartıştığı genci bıçakladı
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Kız meselesi yüzünden tartıştığı genci bıçakladı

26 dakika önce

Mersin’in Mut ilçesinde kız meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kız meselesi yüzünden tartıştığı genci bıçakladı, System.String[]
Mersin’in Mut ilçesinde kız meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı belediye binası civarında meydana gelen olayda, Mehmet Fatih Ç. (33) aralarında kız meselesi yüzünden tartıştığı Furkan A.’yı (29) bıçaklayarak yaraladı.
Yaralı Furkan A. kaçarak bir iş yerine sığındı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıyı Mut Devlet Hastanesine kaldırdı. Buradaki müdahalenin ardından yaralı genç Mersin’e sevk edildi.
Olaydan sonra şüpheli Mehmet Fatih Ç. gözaltına alındı. - MERSİN
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:31 Kaynak: İHA
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