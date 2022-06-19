Kız meselesinden 15 yaşında katil oldu - Son Dakika
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Kız meselesinden 15 yaşında katil oldu

19.06.2022 13:35
Kız meselesinden 15 yaşında katil oldu

KONYA'da M.Y. (15), kız meselesinden aralaranda çıkan kavgada Mustafa Kaya'yı (19) bıçaklayarak öldürdü.

KONYA'da  M.Y. (15), kız meselesinden aralaranda çıkan kavgada Mustafa Kaya'yı (19) bıçaklayarak öldürdü. Poliste 'kasten yaralama' suçundan 2 kaydı bulunan M.Y. ile olay sırasında yanında olan arkadaşı Y.G., Çocuk Şubesi Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Selçuklu ilçesi, Yazır Mahallesi Doç. Dr. Halil Ürün Caddesi'ndeki lunaparkta meydana geldi. Mustafa Kaya ve M.Y. arasında iddiaya göre kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y., Kaya'ya bıçakla saldırıp, göğsünden yaraladı. Kanlar içinde kalan Kaya, ihbar üzerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaçan M.Y.  ve olay sırasında yanında olan arkadaşı Y.G. gözaltına alındı. M.Y'nin ilk ifadesinde Kaya ile kız meselesi nedeniyle tartıştıklarını ve çıkan kavgada bıçaklayıp kaçtığını söylediği öğrenildi. M.Y. ve arkadaşı Y.G., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.


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Kaynak: DHA

Mustafa Kaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kız meselesinden 15 yaşında katil oldu - Son Dakika

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