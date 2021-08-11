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Kız meslek lisesinde, yangın müdahale dronu geliştirildi - Son Dakika

Kız meslek lisesinde, yangın müdahale dronu geliştirildi

11.08.2021 11:36
Kız meslek lisesinde, yangın müdahale dronu geliştirildi, System.String[]

TOKAT'ta Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, orman yangınlarını tespit edip söndürme yapabilecek dron tasarladı.

TOKAT'ta Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, orman yangınlarını tespit edip söndürme yapabilecek dron tasarladı. TEKNOFEST yarışması için arı neslinin devamını sağlamaya yönelik polenleme dronu geliştiren ekip, orman yangınlarından etkilenip çalışmalarını güncelledi. Su tankı ilavesiyle su püskürtme işlevi yapacak hale getirilen ve her biri 50 metrekare alanı söndürebilecek yeterlilikte 3 yangın söndürme topu da taşıyacak olan dron, TEKNOFEST'te görücüye çıkacak.

Tokat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, TEKNOFEST teknoloji yarışmalarına katılmak için dron yapmaya karar verdi. Öğrenciler, danışman öğretmenleriyle arı neslinin tükenmemesi için insanların ulaşamadığı noktalarda polenleme yapabilen dron geliştirdi. Yaklaşık 15 bin TL'ye mal ettikleri dronla yarışmaya müracaat eden öğrenciler, daha sonra, orman yangınlarından etkilenip dronu geliştirme kararı aldı. Dronun altındaki polenleme tankı yerine su tankı yerleştirip su püskürtme mekanizması yapan öğrenciler, dronun yangın söndürme topları taşıyıp orman yangınlarına müdahale edebilmesi için de çalışma yaptı. Öğrencilerin tasarladığı dron, 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST'te görülebilecek.

Zübeyde Hanım Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Cihan Abidin Çavdar, öğrencilerin fikirleriyle projeye başladıklarını söyleyerek, "Dronumuzun ilk yapım aşaması serbest kategori olduğundan öğrencilerimizin de öncelikli fikirleriyle istişare oluşturduk. Özellikle doğa ve tabiat şartlarının uygun olmadığı yerlerde arıların polenleme yapamayacağı alanlara biz dronla ulaşıp, daha sarp, engebeli arazilerde polenleme yapma düşüncesiyle dron tasarladık. Daha sonra dronu biraz daha geliştirdik. Özellikle ülkemizde yaşanan son orman yangınlardan esinlenerek bizim polenleme göreviyle tasarladığımız dronu öğrencilerin fikriyle yangın için kullanabilir miyiz diye düşündük. Polenleme tankı yerine su tankı ilave ederek, su püskürtme mekanizması ekledik. Hatta bunu yangın söndürme topları atabilecek mekanizmaya dönüştürebileceklerini bize gösterdiler" dedi.'150 METREKARE ALANI SÖNDÜREBİLECEK'Okulda sözleşmeli öğretmenlik yapan, proje danışmanı Mekatronik Mühendisi Servet Kablan, projeyi öğrencilerle yürüttüklerini belirterek, "Başta polenleme işlemi yapan bir dron düşünülmüştü. Yarışmamızın kapsamında kavramsal tasarım raporuyla birlikte detaylı tasarım raporu olmak üzere iki ayrı rapordan bir geçiş sürecimiz var. Bu süreçte tabi ki öğrencilerin hazırlıkları bizim için müthiş bir ehemmiyete sahip. Burası kız meslek lisesi, yani böyle bir çapta kendimizi göstermek çok daha etkili bir ortam sağladı bizlere. Öğrencilerin bu ilgisi ve alakası neticesiyle kavramsal tasarım raporunu geçtik. Detaylı tasarım raporunun da başvurusu yapıldı. Projemizde şöyle bir değişiklik oldu. Ülkemizde var olan ve içimizi burkan yangınlar ve benzeri doğal afetler bizleri çok etkiledi. Çocuklar da 'yangın da söndürebilir mi' diye bir fikir attılar ortaya. Biz de öğrencilerle çalışmaya başladık. Yangın söndürme toplarını taşıyabileceği boyutta, güçlü, manevra kabiliyeti yüksek, bu sayede ateşten kaçabilme ve ateşin üzerine gittiği zamanda anında işlem görebilme yapısına hazır hale getirmiştik. Yangın söndürme gülleleri de yaklaşık 1 ile 1,5 kilogram ağırlığında. Bizim dronumuz bundan 3 tane taşıyabilir boyuttadır. Bir gülle 50 metrekare alan söndürüyor ve böylelikle yaklaşık 150 metrekarelik bir alanda görev yapacak" diye konuştu.'DERECE ALACAĞIMIZA İNANIYORUM'

Projede çalışan öğrencilerden Semanur Orakçı, "Yarışma için polenlerle alakalı bir projemiz vardı. Ülkemizde çıkan yangınlardan dolayı arkadaşlarımızla projeyi geliştirmeyi düşündük. Dronu geliştirme kararı aldık. Bu şekilde ülkemizde çıkan yangınları da önleyebileceğimizi düşündük. Ülkemizde çıkan orman yangınları üzücüydü. Onun için bu şekilde geliştirdik. Yarışmada derece alacağımıza inanıyorum. Çünkü başarılı bir dron olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


- Tokat
Kız meslek lisesinde, yangın müdahale dronu geliştirildi
Kız meslek lisesinde, yangın müdahale dronu geliştirildi
Kız meslek lisesinde, yangın müdahale dronu geliştirildi
Kız meslek lisesinde, yangın müdahale dronu geliştirildi
Kız meslek lisesinde, yangın müdahale dronu geliştirildi
Kız meslek lisesinde, yangın müdahale dronu geliştirildi
Kız meslek lisesinde, yangın müdahale dronu geliştirildi
Kız meslek lisesinde, yangın müdahale dronu geliştirildi
Kız meslek lisesinde, yangın müdahale dronu geliştirildi

Orman Yangınları, Anadolu Lisesi, Yangın, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kız meslek lisesinde, yangın müdahale dronu geliştirildi - Son Dakika


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