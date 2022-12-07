14 yaşındaki kız öğrenciyi öldüresiye dövdüler! O anları başka bir öğrenci saniye saniye kaydetti - Son Dakika
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14 yaşındaki kız öğrenciyi öldüresiye dövdüler! O anları başka bir öğrenci saniye saniye kaydetti

07.12.2022 11:57

Erzurum'da 13-14 yaşlarındaki kız öğrenci, başka okulda okuyan bir kızı metruk binada öldüresiye dövdü. Yaşananlar, yanlarındaki bir erkek öğrenci tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde meydana gelen olayda 7. sınıf öğrencisi Ç.D. (13) adlı kız ve arkadaşları, başka okulda okuyan İ.D.'yi (14) konuşmak için metruk bir binaya götürdü.

"DAYAĞI YİYİP ÖYLE EVE GİDECEKSİN"

Metruk binada Ç.D., iddiaya göre erkek arkadaş meselesi nedeniyle İ.D.'ye hakaretlerde bulunarak tokat atıp, "Burada dayağı yiyip öyle eve gideceksin. Bunu biliyor musun?" dedi.

14 yaşındaki kız öğrenciyi metruk binaya götürüp öldüresiye dövdüler! O anlar kamerada

ÜZERİNE ÇIKIP DEFALARDA YUMRUKLADI

Yanındaki arkadaşları engel olmak istese de Ç.D. üzerindeki hırkayı çıkartarak İ.D.'ye vurmaya başladı. Ç.D., yere düşürdüğü kızın üzerine çıkarak defalarca yumrukladı. O anlar yanlarındaki bir erkek öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler pes dedirtti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (4)
  • Muammer Gürel: Oradaki bulunan tüm öğrencilerin bir suçu yok anne ve babasinda o telefona kaydeden evladımız tebrik ediyorum iyi video cektin sizin gibi gelecek nesillere yazıklar olsun aile eğitimi güzel almışsınız Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Yılmaz Alonewolf: video oyunları tiktok pornografi inst daha sayılmayan bir sürü pislik ailelerin sorumsuzluğu yok olan bir gençlik .. Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • süleyman hakan gökşen: normal, geçen gün mersin'de aynı şekilde bir kız öğrenci öldürülmüştü... Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
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Yakutiye, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 14 yaşındaki kız öğrenciyi öldüresiye dövdüler! O anları başka bir öğrenci saniye saniye kaydetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: 14 yaşındaki kız öğrenciyi öldüresiye dövdüler! O anları başka bir öğrenci saniye saniye kaydetti - Son Dakika
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