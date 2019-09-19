Son Dakika Haberleri: Kız öğrenci sigara yüzünden atlamış
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Kız öğrenci sigara yüzünden atlamış

1 saat önce

Sultanbeyli'de sınıfın penceresinden aşağıya atlayan kız öğrencinin okulda sigara içerken çekilmiş görüntülerini sosyal medyada paylaşınca okul yönetimi tarafından uyarıldığı, öğrencinin babam duymasın diyerek aşağıya atladığı iddia edildi.

Kız öğrenci sigara yüzünden atlamış, System.String[]

Sultanbeyli'de sınıfın penceresinden aşağıya atlayan kız öğrencinin okulda sigara içerken çekilmiş görüntülerini sosyal medyada paylaşınca okul yönetimi tarafından uyarıldığı, öğrencinin babam duymasın diyerek aşağıya atladığı iddia edildi. Olayla ilgili kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattığı öğrenildi.


Sultanbeyli'de S.S. isimli kız öğrenci ikinci kattaki sınıfın penceresinden aşağıya atlamış yaralanan öğrenci hastaneye kaldırılmıştı. İddiaya göre kız öğrenci okul tuvaletinde sigara içerken bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ardından bu durumu arkadaşları öğretmenlerine söylerken rehber öğretmeni ve müdür yardımcısı da kız öğrenciyi odalarına çağırarak konuşmaya başladı. Bunun üzerine kız öğrenci "Sigara içtiğimi babam duymasın" diyerek koşarak müdür yardımcısının odasından çıktı. Başka bir sınıfa giren öğrenci kendisini pencereden aşağıya sarkıttı. Kendisini engellemek isteyen arkadaşını iten kız öğrenci ardından kendini ikinci kattan aşağıya attı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaymakamlık ve ilçe milli eğitim müdürlüğü soruşturma başlattı. - İSTANBUL

Sultanbeyli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:47 Kaynak: İHA
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