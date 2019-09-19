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Kız öğrenci sigara yüzünden atlamış

18 dakika önce

Kız öğrenci sigara yüzünden atlamış Sigara içtiğini babası duymasın diye pencereden atlamışİSTANBUL - Sultanbeyli'de sınıfın penceresinden aşağıya atlayan kız öğrencininokulda sigara içerken çekilmiş görüntülerini sosyal medyada paylaşınca okul yönetimi tarafından uyarıldığı, öğrencinin...

Kız öğrenci sigara yüzünden atlamış

Sigara içtiğini babası duymasın diye pencereden atlamış

İSTANBUL - Sultanbeyli'de sınıfın penceresinden aşağıya atlayan kız öğrencininokulda sigara içerken çekilmiş görüntülerini sosyal medyada paylaşınca okul yönetimi tarafından uyarıldığı, öğrencinin babam duymasın diyerek aşağıya atladığı iddia edildi. Olayla ilgili kaymakamlık ve ilçe milli eğitim müdürlüğü soruşturma başlattığı öğrenildi.

Sultanbeyli'de S.S isimli kız öğrenci ikinci kattaki sınıfın penceresinden aşağıya atlamış ve yaralanan öğrenci hastaneye kaldırılmıştı. İddiaya göre kız öğrenci okul tuvaletinde sigara içti ve bunları sosyal medya hesabında paylaştı.Ardından bu durumu arkadaşları öğretmenlerine söyledi. Rehber öğretmeni ve Müdür yardımcısı kız öğrenciyi odalarına çağırarak konuşmaya başladı. Bunun üzerine kız öğrenci "Sigara içtiğimi babam duymasın" diyerek koşarak müdür yardımcısının odasından çıktı. Başka bir sınıfa giren öğrenci kendisini pencereden aşağıya sarkıttı. Kendisini engellemek isteyen arkadaşını iten kız öğrenci ardından kendini ikinci kattan aşağıya attı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaymakamlık ve ilçe milli eğitim müdürlüğü soruşturma başlattı.

Kız öğrenci sigara yüzünden atlamış

Sultanbeyli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:03 Kaynak: İHA
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