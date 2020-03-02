Kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilerden Mehmetçiğe destek - Son Dakika
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Kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilerden Mehmetçiğe destek

6 saat önce

Nevşehir'de Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı kız öğrenci yurdunda kalan üniversite öğrencileri Türk Bayrağı ile birlikte sloganlar atarak Mehmetçiklere destek mesajı verdi.

Kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilerden Mehmetçiğe destek, System.String[]

Nevşehir'de Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı kız öğrenci yurdunda kalan üniversite öğrencileri Türk Bayrağı ile birlikte sloganlar atarak Mehmetçiklere destek mesajı verdi.


İdlib'de Esed rejimi tarafından yapılan saldırı sonrasında 36 Mehmetçiğimizin şehit düşmesinin ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi Nevşehir'de de Mehmetçiklere destek mesajı verilmeye devam ediyor. Kredi Yurtlar Kurumu Nevşehir Kız öğrenci yurdunda kalan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencileri Türk Bayrağı eşliğinde "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez, Ne Mutlu Türküm Diyene" sloganları attı. Öğrenciler sloganların ardından ise İstiklal Marşı'nı okumasının ardından asker selamı vermesi dikkatlerden kaçmadı. - NEVŞEHİR

Kredi Yurtlar Kurumu, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:44 Kaynak: İHA
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