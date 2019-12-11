Kız öğrenci yurdunda 'kedi kız' eylemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kız öğrenci yurdunda 'kedi kız' eylemi - Son Dakika

Kız öğrenci yurdunda 'kedi kız' eylemi

6 saat önce

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait kız öğrenci yurdunda bir öğrencinin gecenin ilerleyen saatlerinde kedi sesi çıkarıp, kapıları tırmaladığı iddiasıyla öğrenciler eylem yaptı.

Kız öğrenci yurdunda 'kedi kız' eylemi, System.String[]

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait kız öğrenci yurdunda bir öğrencinin gecenin ilerleyen saatlerinde kedi sesi çıkarıp, kapıları tırmaladığı iddiasıyla öğrenciler eylem yaptı. 'Kedi kız' lakabı taktıkları öğrencinin yaptıklarından korkan öğrenciler, kapılarını kilitleyebilmek için anahtar istedi. Eylem sırasında bir öğrenci bayıldı.

Hendek Akova Mahallesi'nde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler dün gece yurdun önünde toplandı. Bir süredir yurdun içerisinde bir öğrencinin kedi sesleri çıkarıp, kapıları tırmaladığını, kapının altından 'Mır mır cadılar bayramı başlasın' yazılı notlar atıldığını iddia eden öğrenciler, yurdun önünde eylem yaptı. Öğrenciler 'Kedi kız' lakabı taktıkları kişiden korkarken, yurt yönetimi öğrencilerle görüştü. Öğrenciler odalarının kapılarını kilitleyebilmek için "Anahtar isteriz" diye bağırdı.

Yapılan ilk incelemede iddialarla ilgili bir delil bulamayan polisler, öğrenciler ve yurt yönetimiyle görüştü. Odalarını kilitlemek isteyen öğrencilere anahtarların verilmesini sağlayan polis ekipleri daha sonra yurttan ayrılırken, 1 öğrenci korktuğu için baygınlık geçirdi. Öğrenci hastaneye kaldırılırken, diğer öğrenciler yurda girdi.

Olay sosyal medyada paylaşılırken, öğrenciler 'Kedi kız' lakabı takılan kişiye karşı kapıların arkasına sandalye koydukları fotoğrafları paylaştı.


Yurtlar Kurumu, Hendek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen öğretmen intihara kalkıştı
'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı 5 buçuk aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe: 2 kişi gözaltına alındı Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak

Son Dakika Haberleri
19:12 Muğla'da sağanak ve hortum yaşamı olumsuz etkiledi (2) - Son Dakika
19:11 İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı - Son Dakika
19:10 Kayseri'de yakalanan 2 hırsızlık zanlısından 1'i tutuklandı - Son Dakika
19:08 Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak - Son Dakika
19:06 İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 76'YA ULAŞTI - Son Dakika
18:50 İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 78'lere ulaştı - Son Dakika
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Son Dakika
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Son Dakika
16:54 Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 19:12:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kız öğrenci yurdunda 'kedi kız' eylemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]