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Son dakika haberleri | Kız öğrenci yurdunda yangın paniği - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kız öğrenci yurdunda yangın paniği

08.02.2022 21:41

Son dakika haberleri... Malatya'da kız öğrenci yurdunda çıkan yangın paniğe neden olurken, öğrencilerin zamanında tahliyesiyle facianın önüne geçildi.

Malatya'da kız öğrenci yurdunda çıkan yangın paniğe neden olurken, öğrencilerin zamanında tahliyesiyle facianın önüne geçildi.

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehit Songül Yakut Caddesi üzerinde bulunan 15 kız öğrencinin kaldığı Akçadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi kız öğrenci yurdunda baca kaynaklı ısınan dış cephe kaplamaları aniden alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın bacayı sararken, durumun fark edilmesiyle birlikte öğrenciler hızlı bir şekilde tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınan yangında yaralanan olmaz iken büyük panik yaşandı. Yurt binasında maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(Hatice Yetmen/İHA)

Son dakika haberleri | Kız öğrenci yurdunda yangın paniği
Son dakika haberleri | Kız öğrenci yurdunda yangın paniği
Son dakika haberleri | Kız öğrenci yurdunda yangın paniği

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Başpınar, Akçadağ, Malatya, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kız öğrenci yurdunda yangın paniği - Son Dakika


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