Kız öğrenci yurdunda zehirlenme 103 öğrenci hastaneye kaldırıldı-3 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kız öğrenci yurdunda zehirlenme 103 öğrenci hastaneye kaldırıldı-3 - Son Dakika

Kız öğrenci yurdunda zehirlenme 103 öğrenci hastaneye kaldırıldı-3

6 saat önce

Kız öğrenci yurdunda zehirlenme 103 öğrenci hastaneye kaldırıldı-3.

Kız öğrenci yurdunda zehirlenme 103 öğrenci hastaneye kaldırıldı-3

Kız öğrenci yurdunda zehirlenme 103 öğrenci hastaneye kaldırıldı-3

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:24 Kaynak: DHA
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