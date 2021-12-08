Bingöl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden kız öğrenci yurdundaki güvenlik önlemlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Pir Ali Bey Kız Öğrenci Yurduna giren down sendromlu kişinin personel tarafından dışarı çıkarıldığını, yurtlarda kalan öğrenciler için gerekli güvenlik tedbirlerinin üst düzeyde alındığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, 6 Aralık Pazartesi günü saat 19.50 civarında Pir Ali Bey Kız Öğrenci Yurduna down sendromlu bir kişinin girdiği ifade edilerek, bunun üzerine söz konusu kişinin yurt personeli tarafından dışarı çıkarıldığı aktarıldı.

Müdürlükçe gerekli yasal ve idari işlemlerin başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Yurtlarımızda kalan öğrencilerimiz için gerekli güvenlik tedbirleri üst düzeyde alındı. Öğrencilerimiz ve aileleri konu ile ilgili müsterih olsunlar." ifadelerine yer verildi.