Kız öğrenci yurdunun çatısından çıkan yoğun duman öğrencileri sokağa döktü - Son Dakika
Üye Girişi

Kız öğrenci yurdunun çatısından çıkan yoğun duman öğrencileri sokağa döktü

22.06.2022 23:50
Kız öğrenci yurdunun çatısından çıkan yoğun duman öğrencileri sokağa döktü

Aydın'ın Efeler ilçesinde özel bir kız öğrenci yurdunun çatısından çıkan yoğun duman panik oluştururken, yurtta kalan öğrenciler sokağa döküldü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde özel bir kız öğrenci yurdunun çatısından çıkan yoğun duman panik oluştururken, yurtta kalan öğrenciler sokağa döküldü.

Olay, Hasanefendi Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan özel bir kız öğrenci yurdunda saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrenci yurdunun çatısından yoğun duman çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kız öğrenciler de kendilerini panikle dışarıya attı. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri çatıya çıkarak olaya müdahale etti. Çatıyı kontrol eden itfaiye ekipleri dumanların sıcak su ihtiyacını karşılanması için yakılan kazanın bacasından çıktığı tespit edilirken yurt yöneticileri ve öğrenciler rahat bir nefes aldı. - AYDIN

YORUMLAR
500
Son dakika! Polisten kaçan ve kaza yapan uyuşturucu tacirleri tutuklandı Son dakika! Polisten kaçan ve kaza yapan uyuşturucu tacirleri tutuklandı Son dakika haberi! Polisten kaçarken uyuşturucu paketlerini yola atan 3 şüpheli tutuklandı Son dakika haberi! Polisten kaçarken uyuşturucu paketlerini yola atan 3 şüpheli tutuklandı
Kaynak: İHA

İtfaiye, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kız öğrenci yurdunun çatısından çıkan yoğun duman öğrencileri sokağa döktü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:07 EGM, Marmaris'teki yangınla ilgili paylaşımları mercek altına aldı! "Şahan" detayı dikkat çekti
22:54 Suna Koçal, Ukraynalı mülteci çocuklar ile bir araya gelerek ebru sanatı yaptı
22:43 Fatih Terim'den romantik paylaşım! 40. evlilik yıldönümünde eşine övgü dolu sözler dizdi
22:27 6 ay görevde kalan Başbakan Kiril Petkov'un koalisyon hükümeti, düştü
21:59 Marmaris'teki yangın sabotaj mı? Bakan Kirişçi, bu ihtimali güçlendiren iki detayı paylaştı
21:49 Marmaris'te çıkan orman yangınıyla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi: Gece görüşlü helikopterler 4 Temmuz'da envantere giriyor
20:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Selman'ın görüşmesi bitti! 2 saat süren toplantı sonrası ortak bildiri yayınlandı
20:50 Bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi
20:37 Bakan Soylu, "Beni zoom'layarak izlemiş" dedi, İBB çalışanın işine son verildiği bildirildi
19:55 Düzce'de yaşanan kazada araç hurdaya döndü! Sürücü ise yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 00:08:43. #1.13#
SON DAKİKA: Kız öğrenci yurdunun çatısından çıkan yoğun duman öğrencileri sokağa döktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement