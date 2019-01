Kız Öğrenciler Bez ve Karton Torba Üretimine Başladı

RAUF MALTAŞ - Şanlıurfa 'da bir kız meslek lisesinin öğrencileri, plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik uygulamaya destek amacıyla kentin sembollerini bez ve karton çantalara işleyerek artan ihtiyacı karşılamaya çalışıyor. Haliliye ilçesinde bulunan Bahçelievler Saadet Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Türkiye genelinde yürürlüğe giren plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunmak için kolları sıvadı.Teorik eğitimlerini sınıfta, uygulamalı eğitimlerini ise okulun atölyesinde gerçekleştiren öğrenciler, hem aldıkları eğitimi pratiğe dökerek bez ve karton çanta talebini karşılıyor hem de kendi bütçelerine katkı sağlıyor.Yetenekli kız öğrenciler, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Göbeklitepe , tarihi Balıklıgöl yerleşkesi ve Harran başta olmak üzere önemli tarihi mekanları, üretimini yaptıkları bez ve karton çantaların yüzeyine işliyor.Öğrenciler bugünlerde, ilk müşterileri olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün talep ettiği çantaların siparişlerini yetiştirmek için çalışıyor."İş birliğine açığız"Okulun Müdürü Semiha Kanpakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik uygulamayı desteklerini söyledi. Plastik poşetin insan ve doğaya verdiği zararın herkes tarafından artık daha iyi anlaşılmaya başlandığını vurgulayan Kanpakoğlu, okul olarak birden fazla kullanıma uygun, geri dönüşümü olan bez ve karton torbalar üretmeye karar verdiklerini dile getirdi.Öğrencilerin büyük bir keyifle üretim yaptığını anlatan Kanpakoğlu, şöyle devam etti:"Mesleki eğitimde kız çocuklarının istihdamına büyük önem veriyoruz. Öğrencilerimiz şu anda toplumun ciddi ihtiyacı olan bez çantaları üreterek kendileri de aynı zamanda bir gelir sahibi oluyor. Bizim amacımız yediden yetmişe herkesin gündeminde ve ihtiyacı olan bez çanta ihtiyacını karşılamaktır. Öğrencilerimiz kamu veya özel şirket ayrımı yapmadan üzere her isteyenin bu talebini karşılamaya başladı. Üretim için isteyen kurum ve kuruluşlarla işbirliği de yapabiliriz.""Çantalar, her zaman iş görecek"Öğrencilerden Ebrar Yıldırım, ülke ekonomisine katkıda bulundukları inancıyla daha mutlu üretim yaptıklarını belirterek başta veliler olmak üzere herkesin bu üretimden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.Yıldırım, hem yasalara uymak hem de toplumun ihtiyacını karşılamak için gayret ettiklerini ifade ederek "Kimse boşuna naylon poşete para vermesin ve çevremiz daha verimli olsun diye bu üretimi yapıyoruz. Hem ülkemizin yasasına uymak hem de milli ekonomimize katkıda bulunmak için üretim yapıyoruz. Ülkemizin sorunu bizim sorunumuzdur biz bu üretimle geleceğimize ve doğamıza katkı sunacağımızı düşünüyoruz." dedi.Öğrencilerden Pınar Tahtasız ise bez çantaların daha kullanışlı olduğunu aktardı.Plastik poşetin kullanışsız olduğunu vurgulayan Tahtasız, "Daha önce marketlere gittiğimizde her bir alışverişte 10'a yakın naylon poşet kullanıyorduk. Şimdi yaptığımız bez torbaların teki bizim işimizi görecek. Yaptığımız torbalar her zaman kullanılabilecek, atılmayacak her zaman iş görecek." şeklinde konuştu.