Kız Öğrenciler Hafızlık Yarışmasında Türkiye birinciliği İzmir'e - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen Kız Öğrenciler Hafızlık Yarışmasına İzmir'den katılan Reyhan Sude Karakaya Türkiye birincisi oldu.

İzmir Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre her yıl ülke genelindeki Kur'an kursları arasında düzenlenen yarışmanın Türkiye finali Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirildi.

Finale bölgelerinde birinci olan hafızlar katıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında çevrim içi gerçekleştirilen yarışmada komisyon üyelerinin değerlendirmesi sonucu yarışmaya Ege bölge birincisi olarak İzmir'den katılan Karabağlar Şüheda Kız Kur'an Kursu öğrencisi Reyhan Sude Karakaya Türkiye birincisi oldu.

Türkiye birincisi Hafız Reyhan Sude Karakaya'yı tebrik eden İl Müftü Vekili Metin Akbaş Kur-an kursu-okul işbirliğine dayalı hafızlık projesinden böyle bir başarı hikayesinin çıkmış olmasından dolayı çok mutlu olduklarını bildirdi.

Akbaş, "Öğrencimizin ilimize böylesine ayrıcalıklı bir Türkiye birinciliği getirmesi büyük bir gurur ve sevinç vesilesidir. Ayrıca il ve bölge olarak bu ulvi heyecanı yaşamamıza sebep olan öğrencimizin hocası Fatma Yeşil'i ve kurs yöneticilerini tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

Karakaya'nın ailesini de tebrik edip sevinçlerine ortak olan Akbaş, Hafız Karakaya'ya hediye takdiminde bulundu.