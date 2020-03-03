Kız öğrenciler İdlib şehitlerini komando marşı ile andı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kız öğrenciler İdlib şehitlerini komando marşı ile andı - Son Dakika

Kız öğrenciler İdlib şehitlerini komando marşı ile andı

6 saat önce

Erzurum'da Nene Hatun Kız Anadolu Lisesi öğrencileri Suriye'nin İdlib kentinden şehit düşen askerleri komando marşı okuyarak andı.

Kız öğrenciler İdlib şehitlerini komando marşı ile andı, System.String[]

Erzurum'da Nene Hatun Kız Anadolu Lisesi öğrencileri Suriye'nin İdlib kentinden şehit düşen askerleri komando marşı okuyarak andı.


Yakutiye ilçesinde yer alan Nene Hatun Kız Öğrenci Lisesinde eğitim gören öğrenciler geçtiğimiz günlerde Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerince askeri konvoya düzenlenen saldırı sonucu şehit düşen askerleri andı.


Yaklaşık 250 öğrenci okul bahçesinde Türk bayrağı açtıktan sonra ay-yıldız oluşturdu. Öğrenciler ardından yüksek sesle komando marşı okudu. Öğrenciler okunan marşın ardından "Nene Hatun'un torunlarından Türk askerine selam olsun" diyerek asker selamı verdi. - ERZURUM

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:02 Kaynak: İHA
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