KIZ ÖĞRENCİLER 'İŞİNİN USTASI' OLMAK İÇİN ÇALIŞIYOR - Son Dakika
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KIZ ÖĞRENCİLER 'İŞİNİN USTASI' OLMAK İÇİN ÇALIŞIYOR

01.03.2022 10:54

AFYONKARAHİSAR'da mesleki ve teknik anadolu lisesi, öğrencilerin uygulama dersi kapsamında atölyelerde ürettikleriyle 5 milyon liranın üzerinde döner sermaye kazancı elde etti.

AFYONKARAHİSAR'da mesleki ve teknik anadolu lisesi, öğrencilerin uygulama dersi kapsamında atölyelerde ürettikleriyle 5 milyon liranın üzerinde döner sermaye kazancı elde etti. Türkiye'de en fazla kazanç sağlayan 21'inci okul unvanına sahip lisedeki 10 kız öğrenci, kimya, otomasyon ve mobilya sektöründeki iş kollarında ustalaşmak için özveriyle çalışıyor.

Afyonkarahisar'da Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki 915 öğrenci, belirli günlerde uygulama dersleri kapsamında 7 atölyede üretim yapıyor. 78 öğretmen ve 3 teknisyen eşliğinde gerçekleştirilen üretimlerde 10 kız öğrenci de yer alıyor. Okuldaki eğitimin ardından mezun olan öğrencilerin birçoğu teknisyen olarak istihdam edilirken bir kısmı da üniversite eğitiminde mühendis veya öğretmenliği tercih ediyor. Atölyelerde eğitim alan lise öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla gönderilen siparişleri hazırlayıp, mesleki yeterlilik kazanıyor. Eğitim süreçlerinde staj da yapan öğrenciler, mezun olduktan sonra genç yaşta kazandıkları tecrübeyle kolaylıkla iş bulma imkanı elde ediyor.

FABRİKA GİBİ OKUL

Okuldaki Kimya Teknolojisi bölümü öğrencileri el ve yüzey dezenfektanı, çamaşır suyu, bulaşık deterjanı olmak üzere 25 çeşit temizlik ürünü, iç ve dış cephe boyası ile yağlı boya ve tavan boyası üretiyor. Mobilya İç Mekan Tasarımları Teknolojisi bölümünde öğrenciler de sıra, masa, dolap, eğitim için gerekli mobilya gereçleri, farklı tasarım mobilyalar yapıyor. Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi bölümündeki öğrenciler ise elektronik deney setleri, 3 boyutlu yazıcı ve lazer kesim cihazlarıyla ürün elde ediyor. Öğrencilerin yaptığı ürünler Türkiye'nin farklı illerindeki kamu kurumlarına satılıyor. Öğrenciler, özel sektörden gelen talep doğrultusunda da üretim gerçekleştiriyor.

GELİRİYLE TÜRKİYE'DE 21'İNCİ

Okulda öğrencilerin yaptığı ürünlerin satışından geçen yıl 5 milyon lira üzerinde kazanç elde edildi. Bu gelirle okul, Türkiye'de 2021'de döner sermaye geliriyle en yüksek 21'inci okul oldu. Döner sermaye gelirinden belirli oranda kazanç sağlayan öğrenciler eğitim sürecinde aile ekonomisine katkı sağladı.

AFYONKARAHİSAR'DA EN FAZLA CİRO YAPAN OKUL

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı döner sermayeli okullardan biri olduklarına dikkati çeken okul müdürü Mehmet İvecen, Afyonkarahisar'da Türkiye'de en fazla ciro yapan 21'inci sırada yer aldıklarını söyledi. Afyonkarahisar'da en yüksek ciroya sahip okul olma özelliği taşıdıklarını dile getiren İvecen, Okulumuzda Mobilya İç Mekan Tasarımları Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi, Raylı Sistemler Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik bölümünde üretim yapılıyor. 2021 yılında 5 milyon liranın üzerinde ciroya ulaştık dedi.

KIZ ÖĞRENCİLER 'USTA' OLMAK İÇİN ÇALIŞIYOR

Mobilya, kimya, otomasyon ve itfaiye bölümlerinde erkek öğrencilerle eğitim gören kız öğrenciler başarılarıyla dikkati çekti. Okulda kimya alanında 5, mobilya alanında 3 otomasyon ve itfaiye olmak üzere 10 kız öğrenci eğitimini sürdürüyor. Okulda Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi Bölümü'nde 9'uncu sınıfta eğitim gören Sude Naz Türkmen, Lazer kesim makinesi yapıyoruz, ekstradan parçalar üretiyoruz. Aile ekonomisine katkı sağlıyorum, kitap elbise alıyorum dedi.

Hatice Şeyma Ertunç ise Temizlik malzemesi ve boya üretiminde görev yapıyorum. Biz de bu üretime katılarak, tecrübe ve harçlık kazanıyoruz. Ailemize destek oluyoruz. Kazancımın bir kısmını aileme veriyorum, bir kısmını kendi yemeğime, telefon faturama yatırıyorum, kardeşime defter, hediye alıyorum diye konuştu.

KIZ ÖĞRENCİLER 'İŞİNİN USTASI' OLMAK İÇİN ÇALIŞIYOR
KIZ ÖĞRENCİLER 'İŞİNİN USTASI' OLMAK İÇİN ÇALIŞIYOR
KIZ ÖĞRENCİLER 'İŞİNİN USTASI' OLMAK İÇİN ÇALIŞIYOR

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Anadolu Lisesi, Karahisar, Türkiye, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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