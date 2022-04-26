Kız öğrenciler parkta tekme tokat kavga etti - Son Dakika
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Kız öğrenciler parkta tekme tokat kavga etti

26.04.2022 16:17
Kız öğrenciler parkta tekme tokat kavga etti

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, lise öğrencisi kızlar parkta tekme tokat kavga etti.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, lise öğrencisi kızlar parkta tekme tokat kavga etti. Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen kavgada, kız öğrencileri çevredekiler güçlükle ayırdı.

Olay, öğle saatlerinde, Hürriyet Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi 2 grup kız, okul çıkışında parkta tartıştı. Sebebi bilinmeyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kız öğrenciler birbirinin saçlarını çekip tekme tokat kavga etti. Çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırılan kızların kavgası, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.


Kız öğrenciler parkta tekme tokat kavga etti
Kız öğrenciler parkta tekme tokat kavga etti
Kız öğrenciler parkta tekme tokat kavga etti
Kız öğrenciler parkta tekme tokat kavga etti
Kız öğrenciler parkta tekme tokat kavga etti
YORUMLAR
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Viranşehir, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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