Kız öğrenciler yurt ışıkları ile "İdlib" yazdı - Son Dakika
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Kız öğrenciler yurt ışıkları ile "İdlib" yazdı

6 saat önce

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) İzmir Çiğli Cihannüma Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Kız öğrenciler yurt ışıkları ile

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) İzmir Çiğli Cihannüma Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Öğrenciler, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlere saygı ve Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek amacıyla yurdun ön cephesinde pencere ışıkları ile "İdlib" yazdı.

Cihannüma Kız Öğrenci Yurt Müdürlüğü yetkilileri, "Öğrencilerimiz her zaman kahraman Mehmetçiğimizin yanında." açıklamasında bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Bahar Kalkanı Harekatı'na destek veren kız öğrencilerin kaldığı yurt, çevredeki vatandaşlarca fotoğraflandı.

Bahar Kalkanı Harekatı, Kredi Yurtlar Kurumu, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:04 Kaynak: AA
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