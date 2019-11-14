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Kız öğrencilerden anasınıfı öğrencilerine oyuncak

6 saat önce

Muş'un Malazgirt ilçesindeki Şehit Demet Sezen Mesleki Teknik Anadolu (Kız Meslek) Lisesi öğrencileri, başlattıkları proje kapsamında kendi elleriyle yaptıkları oyuncakları okulların ana sınıfında eğitim gören öğrencilere dağıttılar.

Kız öğrencilerden anasınıfı öğrencilerine oyuncak, System.String[]

Muş'un Malazgirt ilçesindeki Şehit Demet Sezen Mesleki Teknik Anadolu (Kız Meslek) Lisesi öğrencileri, başlattıkları proje kapsamında kendi elleriyle yaptıkları oyuncakları okulların ana sınıfında eğitim gören öğrencilere dağıttılar.


Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu (Kız Meslek) Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, kendi elleriyle tamamıyla doğal ürünlerden oluşan oyuncaklarla köylerde ve ilçe merkezindeki okulların ana sınıfına giden öğrencileri sevindirdiler. Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Milli Eğitim Şube Müdürü Şahin Kılıç, Şehit Demet Sezen Mesleki Teknik Anadolu (Kız Meslek) Lisesi Müdürü Adem Uslu, öğretmenler ve öğrencilerin kendi elleriyle yaptıkları oyuncakları minik öğrencilere dağıttılar. Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, kız öğrencilere örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti.


Kız öğrenciler, kendi elleriyle yaptıkları oyuncakları miniklere dağıttıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Kendi ellerimizle oyuncaklar yaptık. Daha sonra paketleyerek okullarımıza getirdik. Hiç tanımadığımız, günlük yaşantımızdan çok uzakta yaşayan miniklerin gözlerindeki ışıltıyı görmek istiyorduk. Bugün bunu görebildik. Hepimiz bugün mutlu olmaya ve mutlu etmeye geldik. Bizlere her zaman destek olan başta Kaymakamımız Emre Yalçın, Milli Eğitim Müdürümüz Vedat Kaya'ya, Okul Müdürümüz Adem Uslu'ya ve öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz" dediler. - MUŞ

Meslek Lisesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:31 Kaynak: İHA
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