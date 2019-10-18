Son Dakika Haberleri: Kız öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na asker selamıyla destek
Son Dakika Güncel Kız öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na asker selamıyla destek

Kız öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na asker selamıyla destek

1 saat önce

Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yurdunda kalan kız öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla bir araya geldi.

Kız öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na asker selamıyla destek, System.String[]

Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yurdunda kalan kız öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla bir araya geldi.


Dumlupınar ve Yesevi Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, etkinlik kapsamında Türk bayrağı açtı, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

Ellerinde "Barış Pınarı Harekatı" yazısını tutan öğrenciler, asker selamı verip komando marşını okudu, harekatın zaferle sonuçlanması için dua etti.


Öğrencilerden Mine Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz de Türk gençleri olarak burada, Mehmetçiğimize destek amaçlı bir araya geldik. Askerlerimize başarılar diliyoruz." dedi.


Öğrencilerden Kübra Ağaçı da harekatı canı gönülden desteklediğini belirtirken Asya Akgül de harekatın başarıyla tamamlanması ve askerlerin de evlerine sağ salim dönmeleri için dua ettiğini dile getirdi.

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dayak görüntülerini kaydedip paylaşan üniversiteli kızların cezası indirilip, ertelendi
Türkiye-ABD anlaşması konuşulduğu sırada şehitler gündeme getirildi Daum'dan Alman basınına tokat gibi Türk askeri cevabı! KKTC Cumhurbaşkanı, Barış Pınarı Harekatı'nda söyledikleri sebebiyle ölüm tehdidi aldığını söyledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 13:40:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kız öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na asker selamıyla destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]