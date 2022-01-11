Üye Girişi
Kız öğrencilere bakarak kendini tatmin eden tacizci, tekrar gözaltına alınarak tutuklandı - Son Dakika

Kız öğrencilere bakarak kendini tatmin eden tacizci, tekrar gözaltına alınarak tutuklandı

11.01.2022 18:37

Muğla'da sokak ortasında kız öğrencilere bakarak kendini tatmin eden ve çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılan Aydın Koç, savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Göksu Ö. ve Bahar Ö., Marmaris ilçesi 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda 4 Ocak günü saat 23.30 sıralarında yürüyüşe çıktı.

TACİZCİYİ TELEFONLA KAYDETTİ

Göksu Ö., 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda diğer arkadaşlarını bekledikleri sırada, bankta oturan bir erkeğin oldukları yöne doğru bakıp, kendini tatmin ettiğini fark etti. Bir yandan cep telefonu kamerasıyla taciz şüphelisini kaydeden Göksu Ö., 'Devam et, biraz daha devam etsene' diyerek tepki gösterdi. Telefonla kaydedildiğini fark eden şüpheli, hızlıca meydandan uzaklaştı. Göksu Ö. ve Bahar Ö. cep telefon görüntülerini polise teslim ederek şikayetçi oldu.

Kız öğrencilere bakarak kendini tatmin eden tacizci, tekrar gözaltına alınarak tutuklandı

GÖZALTINA ALINDI

Şikayetin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları ile mobese kameralarından kimliğini tespit ettiği su tesisatçısı Aydın Koç'u gözaltına aldı.

Kız öğrencilere bakarak kendini tatmin eden tacizci, tekrar gözaltına alınarak tutuklandı

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE

Marmaris Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü'nde yapılan kontrollerinde Aydın Koç'un akıl sağlığının yerinde olduğu belirlendi. İfadesinde sarhoş olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını iddia eden Koç, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Polisteki işlemlerinin ardından 'cinsel taciz' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Koç, hakkında ev hapsi kararı alındı ve yurt dışı çıkış yasağı konuldu. Öte yandan Koç'un aynı suçtan 2 kaydı daha olduğu ortaya çıktı.

BU KEZ TUTUKLANDI

Savcı, Koç'un serbest bırakılmasına itiraz etti. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Aydın Koç, bugün tekrar gözaltına alınıp, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Daha önceki ifadelerini tekrarlayan Koç, bu defa 'cinsel taciz' suçundan tutuklandı.

Kız öğrencilere bakarak kendini tatmin eden tacizci, tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
Kız öğrencilere bakarak kendini tatmin eden tacizci, tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
YORUMLAR (1)
  • İrem bekir Orta: pitbullara yasa cıkaracağına böle ıkı ayaklı hayvanları kısırlastırıp çip takılması lazım Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

Cep Telefonu, Aydın Koç, Marmaris, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kız öğrencilere bakarak kendini tatmin eden tacizci, tekrar gözaltına alınarak tutuklandı - Son Dakika


Bakan Nebati'yle görüşen TÜSİAD Başkanı Kaslowski'den ilk açıklama: Açık ve samimi görüşme oldu Bakan Nebati'yle görüşen TÜSİAD Başkanı Kaslowski'den ilk açıklama: Açık ve samimi görüşme oldu         
19:05
Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz         
16:38
İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kadına yaka mikrofonu takıldı iddiası! İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kadına yaka mikrofonu takıldı iddiası!         
16:16
Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak? Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak?         
15:38
10 bin liraya hurdadan aldı şimdi 130 bin lira istiyor! 1975 model aracı göz kamaştırıyor 10 bin liraya hurdadan aldı şimdi 130 bin lira istiyor! 1975 model aracı göz kamaştırıyor         
14:59
Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı         
13:26
Genç avukat, astsubay olan eski nişanlısı tarafından katledildi! Evine girip 10 gün boyunca gelmesini beklemiş Genç avukat, astsubay olan eski nişanlısı tarafından katledildi! Evine girip 10 gün boyunca gelmesini beklemiş         
12:10
Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor! Ne söyleyecek? Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor! Ne söyleyecek?         
12:08
Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek         
11:18
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32

Son Dakika Haberleri
19:04 Bakan Nebati'yle görüşen TÜSİAD Başkanı Kaslowski'den ilk açıklama: Açık ve samimi görüşme oldu
18:52 Avukatı katleden cani eski nişanlının ilk ifadesi ortaya çıktı!
18:46 Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Torrent ile yardımcılık için görüştük ama teknik direktör olması için anlaştık
18:37 Kız öğrencilere bakarak kendini tatmin eden tacizci, tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
18:22 Çiftlikteki ineğin memesine bakanlar gerçek olduğuna inanmadı!
18:18 Son Dakika: Burak Elmas'tan ilk açıklama: Galatasaray'da son kararı başkan verir
17:48 3 gündür haber alınamayan baba, ırmak kenarında ölü bulundu
17:38 İngilizlerin neden yolun ortasına ağaç diktiğini Ulaştırma Bakanlığı açıkladı!
17:36 Feci kazada hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın hayalini Dursun Özbek açıkladı
17:20 Ahmet Çalık'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 19:25:36. #1.11#
SON DAKİKA: Kız öğrencilere bakarak kendini tatmin eden tacizci, tekrar gözaltına alınarak tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement