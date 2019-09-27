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Kız öğrencilere burs vermek için kitap yazdı

1 saat önce

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, yazdığı "Benim En Güzel Hikayem, Hayatım" isimli kitabının tüm gelirini üniversite eğitimi gören kız öğrencilere burs olarak aktaracağını söyledi.

Kız öğrencilere burs vermek için kitap yazdı, System.String[]

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, yazdığı "Benim En Güzel Hikayem, Hayatım" isimli kitabının tüm gelirini üniversite eğitimi gören kız öğrencilere burs olarak aktaracağını söyledi.

Bayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milletvekili adayı olduğu 2015 yılındaki genel seçimler öncesi seçilmesi halinde milletvekili maaşını kız öğrencilere aktarmayı planladığını, seçilmesinin ardından da İzmir'in kırsalında yaşayıp kent dışında üniversite kazanan 56 kız öğrenciye burs aktardığını dile getirdi.

Bu rakamı artırmak için kendi hayatını anlattığı bir kitap yazmaya karar verdiğini dile getiren Bayır, "Burada ailemden, ticaret ve siyaset hayatıma kadar her şeyi anlattım. Kitabımın tüm geliri kızlarımızın okuması için kullanılacaktır." dedi.

Bayır, kitabının ilk olarak 2 bin 500 adet basıldığını, ilk baskının tükendiğini, kitapseverlerden büyük destek gördüğünü ifade etti.

Milletvekili, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:44 Kaynak: AA
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