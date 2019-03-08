Son Dakika Haberleri: Kız Öğrencilere Kadın Girişimciliği Semineri

Kız Öğrencilere Kadın Girişimciliği Semineri

2 saat önce

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdürmekte olan Samsun AB Bilgi Merkezi, Samsun Kadın Girişimciler Kurulu ve Sema Cengiz Büberci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliği ile Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kız öğrencilere yönelik "Bir Girişimciye Rehber...

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Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdürmekte olan Samsun AB Bilgi Merkezi, Samsun Kadın Girişimciler Kurulu ve Sema Cengiz Büberci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliği ile Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kız öğrencilere yönelik "Bir Girişimciye Rehber Ol" semineri gerçekleştirildi.

Programda Samsunlu kadın girişimciler Nilgün Sarı, Merve Akkuş ve Satı Düzgün kendi girişimcilik hikayelerinden yola çıkarak öğrencilere farkındalık ve yol gösterici sunumlar yaptılar. Ardından eğitmen Acun Erkuloğlu tarafından engellerle mücadele edebilme, hedef belirleme, odaklanma, motive olma kavramları üstünde durulduğu "Hayatımın Rengi Çoktan Seçmeli" sunumu gerçekleştirildi.

Programda konuşan Samsun Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz kadın girişimciliğinin önemine vurgu yaparak, "Ülkemizde çalışabilir yaştaki nüfusun yarısı çalışmıyor; 30 milyon kadınımız var, 20 milyonu çalışmıyor. Bilgiye yatırım, insanın kendine yapabileceği en değerli yatırımdır. İş fırsatları ise her yerde. Yani siz kendinizi beslerseniz, ihtiyaç duyduğunuz kudreti fark edebilirsiniz. Sizler iyi bir girişimci adayısınız" dedi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:08 Kaynak: İHA

Samsun, Güncel
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