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Kız öğrencilere tacizde bulunan şahsa adli kontrol kararı - Son Dakika

Kız öğrencilere tacizde bulunan şahsa adli kontrol kararı

06.01.2022 14:24
Kız öğrencilere tacizde bulunan şahsa adli kontrol kararı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde 19 Mayıs Meydanı'nda kız öğrencilere tacizde bulunan ve yakalanarak adliyeye sevk edilen şahıs hakkında kamu davası açılarak, mahkemece ilk savunması alınıncaya kadar konutunu terk etmemek suretiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde 19 Mayıs Meydanı'nda kız öğrencilere tacizde bulunan ve yakalanarak adliyeye sevk edilen şahıs hakkında kamu davası açılarak, mahkemece ilk savunması alınıncaya kadar konutunu terk etmemek suretiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, önceki gün gece saatlerinde, Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda gerçekleşti. Meydanda arkadaşlarını bekleyen B.Ö (22) ve G.Ö (21) bir erkeğin kendilerine bakarak taciz girişiminde bulunduğunu gördü. Cep telefonu ile hem görüntü kaydedip hem de şahsa bağıran genç kızlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Marmaris ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Amirliği ekipleri yaptıkları ilçe güvenlik kameraları ile tacizciyi tespit ederek dün öğle saatlerinde yakaladı. Asayiş Şube amirliği ekipleri tarafından yakalanan 47 yaşındaki A.K., emniyet merkezinde yapılan ilk sorgusunda olayı hatırlamadığını çok alkollü olduğu için yaptığının farkında olmadığını ve pişman olduğunu belirtti. A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen A.K. tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemece yurt dışı yasağı ve hakkında kamu davası açılıp mahkemece ilk savunması alınıncaya kadar konutunu terk etmemek suretiyle adli kontrol altına alınmasına karar verildi. - MUĞLA

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Marmaris, Muğla, Mayıs, Kamu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kız öğrencilere tacizde bulunan şahsa adli kontrol kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kız öğrencilere tacizde bulunan şahsa adli kontrol kararı - Son Dakika
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