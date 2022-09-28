2020 yılı Mart ayında Gerze ilçesi Belören Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, okul müdür yardımcısı B.D. (57), 12 yaşındaki iki kız öğrenciyi deneme sınavı kitapçığı vermek üzere odasına çağırdı ve burada tacizde bulundu.

Kaynak: İHA

Belören, Sinop, Gerze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kız öğrencileri tacizden yargılanan okul müdür yardımcısına verilen ceza belli oldu - Son Dakika

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