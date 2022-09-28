Kız öğrencileri tacizden yargılanan okul müdür yardımcısına verilen ceza belli oldu - Son Dakika
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Kız öğrencileri tacizden yargılanan okul müdür yardımcısına verilen ceza belli oldu

28.09.2022 18:04
Kız öğrencileri tacizden yargılanan okul müdür yardımcısına verilen ceza belli oldu

Sinop'un Gerze ilçesinde 12 yaşındaki iki kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla yargılanan müdür yardımcısı 9 yıl 4 ay 14 gün hapis cezası aldı.

2020 yılı Mart ayında Gerze ilçesi Belören Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, okul müdür yardımcısı B.D. (57), 12 yaşındaki iki kız öğrenciyi deneme sınavı kitapçığı vermek üzere odasına çağırdı ve burada tacizde bulundu.

ÖĞRENCİLER, ÖĞRETMENLERİNE ANLATTI

Öğrencilerin durumu öğretmenlerine anlatması üzerine olay polise bildirildi. Polis ekipleri müdür yardımcısını gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlı, öğrenciler ve tanık ifadelerine istinaden tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

9 YIL 4 AY CEZA

Tutuklu yargılanan B.D.'ye, Sinop Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında toplam 9 yıl 4 ay 14 gün hapis cezası verildi.

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Kaynak: İHA

Belören, Sinop, Gerze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kız öğrencileri tacizden yargılanan okul müdür yardımcısına verilen ceza belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kız öğrencileri tacizden yargılanan okul müdür yardımcısına verilen ceza belli oldu - Son Dakika
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