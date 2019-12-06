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Kız öğrencilerin etek boyunu ölçüp 'burası pavyon değil' diyen okul müdürü açığa alındı
7 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Siirt Kurtalan Anadolu Lisesinde, kız öğrencilerin pantolonlarının boyunu ölçtüğü iddialarıyla gündeme gelen okul müdürünü görevden aldı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Siirt Kurtalan Anadolu Lisesinde, kız öğrencilerin etek ve pantolonlarının boyunu ölçtüğü iddialarıyla gündeme gelen okul müdürünü görevden aldı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kız öğrencilerin pantolonlarının boyunu ölçüp aşağılayıcı ifadelerle hakaret etmekle suçlanan Siirt Kurtalan Anadolu Lisesi müdürünün açığa alınarak soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:58
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