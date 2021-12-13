Kız öğrencilerin kavgası kameralara yansıdı - Son Dakika

Kız öğrencilerin kavgası kameralara yansıdı

Kız öğrencilerin kavgası kameralara yansıdıADIYAMAN Adıyaman'da kız öğrencileri arasında çıkan kavga kameralara yansıdı.

Kız öğrencilerin kavgası kameralara yansıdı ADIYAMAN Adıyaman'da kız öğrencileri arasında çıkan kavga kameralara yansıdı. Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan Mimar Sinan Parkı içerisinde lise öğrencisi oldukları öğrenilen iki kız gurubu arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bir birine saldıran kız öğrencilere çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Cep telefonları kameralarına yansıyan kavga, vatandaşların müdahalesi sonrası sonlandırıldı. Kavga eden öğrenciler daha sonra park alanından ayrılarak gözlerden kayboldu.

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