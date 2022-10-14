Kız öğrencilerin bıçaklı kavgasına baba da dahil oldu: 3 yaralı - Son Dakika
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Kız öğrencilerin bıçaklı kavgasına baba da dahil oldu: 3 yaralı

14.10.2022 11:52

Kız öğrencilerin bıçaklı kavgasına baba da dahil oldu: 3 yaralıANTALYA Antalya'da kız öğrenci grupları arasında çıkan kavgada 3 öğrenci bıçakla yaralandı.

Kız öğrencilerin bıçaklı kavgasına baba da dahil oldu: 3 yaralı

ANTALYA Antalya'da kız öğrenci grupları arasında çıkan kavgada 3 öğrenci bıçakla yaralandı.

Olay, Alanya ilçesi Şekerhane Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Alanya Kız Meslek Lisesi öğrencileri arasında henüz nedeni öğrenilemeyen bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle B.Ç, tartıştığı H.B'yi göğsünden bıçakla yaraladı. Olay yerine gelen B.Ç'nin babası İbrahim Halil Ç'de kız çocuklarının kavgasına dahil oldu. İbrahim Halil Ç.'de elinde aldığı bıçakla A.P, ve C.A, isimli kız öğrencileri kolundan ve kalçasından yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan öğrenciler çevre hastanelere sevk edildi. 3 öğrenciyi yaralayan B.Ç, ve babası Hail İbrahim Ç, gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kız öğrencilerin bıçaklı kavgasına baba da dahil oldu: 3 yaralı - Son Dakika

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