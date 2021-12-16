Afyonkarahisar'da polis, 7 lise öğrencisinin 2 kız öğrenciyi darbederken çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada yaydığı görüntüler üzerine inceleme başlattı.
Afyonkarahisar'da yaklaşık 10 gün önce kent merkezi Güvenevler mahallesindeki alışveriş merkezinin yakınında 9 kız öğrenci kavga etti. Kavga görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrencilerin tespiti için araştırma başlatıldı. Yaşları 15 ile 17 arasında değişen 7 kız öğrencinin, 2 kız öğrenciyi darbettiği anların yer aldığı videoda, öğrencilerden birinin darbedilen kıza tekme atarken, diğerlerinin saçından tutup yumruk attığı görüldü.
Kavga sırasında küfür ve hakaretlerin de yer aldığı görüntüyü cep telefonuyla çekenin gülmesi dikkati çekti.
Polis, görüntüler üzerine inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › KIZ ÖĞRENCİLERİN KAVGASINA POLİS İNCELEMESİ - Son Dakika