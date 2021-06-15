Kız Öğrencilerin Keşan Yaz Kampı Sona Erdi - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi'nin ilçede yaşayan 15 - 20 yaş arası öğrencilere yönelik olarak düzenlediği kamplardan ilki olan Keşan Kız Gençlik Yaz Kampı sona erdi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de hafta sonu kız öğrencilerin kamp alanını ziyaret ederek onlarla etkinliklere katıldı, coşkularına, sevinçlerine ortak oldu.

EYÜPSULTAN'A GENÇLERİMİZ İÇİN KAMP ALANI YAPILIYOR

Başkan Deniz Köken kampta gençlere hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi: "İlçemizde gençlerimizin kamp ihtiyacı var. Bu ihtiyaç doğrultusunda sizler için Karadeniz kıyısında Çiftalan Köyü'nde bir kamp merkezi yapmaya başladım. Çiftalan Köyü'ne hem plaj hem de kamp alanı yapıyoruz. Bu sene inşallah yetiştireceğiz. Eyüpsultan'da ikamet eden gençlerimiz için yakın mesafede kamp merkezi olacak. Yine gençlerimiz için Dinleyerek Öğrenme Merkezi'ni muhtemelen Osmanlı Park içerisinde hayata geçireceğiz. Çocuklarımızın dijital çağa, yazılım çağına kolay adapte olmaları için bizim de bir takım çalışmaları öne almamız gerekiyor. Birkaç üniversite ile ortak, daha bilinçli, konusunda uzman kişilerle birlikte çalışma yapma imkanı bulacağınız atölyelerle sizleri buluşturacağız. Güzel anılar biriktirerek buradan gitmenizi temenni ediyorum. "

DOĞANIN KALBİNE YOLCULUK

"Doğanın Kalbine Yolculuk" sloganıyla 11 - 14 Haziran tarihleri arasında 3 gece 4 gün süren 500 öğrenci kontenjanlı Keşan Kız Gençlik Kampı'nda gençler, alan oyunları, sahne etkinlikleri ve akıl oyunları gibi birbirinden eğitici ve eğlendirici etkinliklerle ömür boyu unutamayacakları anlar yaşadılar.

Kampta yüksek parkur, havalı tüfek, okçuluk, canlı langırt, balta atıcılığı, paintball, tırmanma duvarı, survivor parkur, deniz etkinliği ile futbol/ basketbol/ voleybol gibi etkinlikler yapıldı.

Kız öğrenciler kendileri için hazırlanmış kıl çadırlardan oluşmuş toplamda 2 bin yataklı 4'er kişilik odalarda pandemiye uygun şekilde 2'şer kişi şeklinde konaklama yaptılar.

MASKE, MESAFE VE TEMİZLİK KURALLARINA UYULACAK

Kamplarda öğrencilerin kullanacağı tüm alanlara dezenfektan sıvılar koyulacak, günlük maske teminleri yapılacaktır. Ayrıca günlük olarak doktorlar ve liderler tarafından tüm öğrencilerin ateşleri ölçülüp kontrolleri sağlanacak.

ERKEK ÖĞRENCİLER İÇİN KEFKEN'DE KAMP DÜZENLENECEK

Erkek öğrenciler için 5 - 8 Temmuz tarihleri arasında Kefken'de 300 öğrenci kontenjanlı yaz kampı düzenlenecek.

Kefken Erkek Gençlik Yaz Kampı ise 46 dönüm üzerine kurulu, 5 adet 2 katlı evde 16 oda ile 23 adet müstakil olmak üzere toplam 39 odadan oluşuyor.