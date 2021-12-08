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Kız öğrencilerin robot kol başarısı - Son Dakika

Kız öğrencilerin robot kol başarısı

08.12.2021 11:03

Kız öğrencilerin robot kol başarısı Kocaeli'de eğitim gören Pirelli Anadolu Lisesi öğrencileri, yaptıkları robot kol ile nisan ayında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan yarışmaya hazırlanıyor.

Kız öğrencilerin robot kol başarısı

KOCAELİ - Kocaeli'de eğitim gören Pirelli Anadolu Lisesi öğrencileri, yaptıkları robot kol ile nisan ayında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan yarışmaya hazırlanıyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Pirelli Anadolu Lisesi'nin Robot Topluluğu (Robopal) ekibi, yıllardır farklı projeler geliştirerek, katıldığı yarışmalarda başarı elde ediyor. Okulun bilgisayar öğretmeni İsmet Kılıç'ın öncülüğünde proje geliştiren öğrenciler, son olarak geçtiğimiz eylül ayında düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katıldı. Robopal ekibinin geliştirdiği, "Tarımsal insansız hava araçları için otomatik ilaç yükleme ve batarya değişimi sistemi" projesinde, TEKNOFEST'te 3'üncü oldu. Yıllardır yaptıkları robotik kodlamalarla büyük başarıya imza atan lise öğrencileri şimdi de Milli Eğitim Bakanlığı'nın nisan ayında düzenleyeceği yarışmaya hazırlanıyor. Bilgisayar öğretmenleri yönetiminde robot kol hazırlayan 2 kız öğrenci, yarışmada birinci olmayı hedefliyor.

"Robot kol sanayide de kullanılabilir"

Öğrencileri ile birlikte uzun yıllar robotik kodlama yaptığını söyleyen bilgisayar öğretmeni İsmet Kılıç, "Kurs dışında da öğrencilerime dersler vererek hem yarışmalara katılmalarını hem de gelişmelerini sağlıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı uzun yıllar robot yarışmaları düzenliyor. Geçen yıllarda bu yarışmalara katılmıştık, bu sene de katılmayı planlıyoruz. Şuan burada da yarışma için hazırladığımız bir robot kolumuz var. Yarışma kapsamında bize verilen kurallar oluyor. Bu kurallara uygun olarak robot tasarlıyoruz. Yarışmaya katılan herkes benzer şeyle yapıyor ama burada önemli olan işlemin daha hızlı gerçekleşmesi. Biz de ona uygun bir şekilde robotumuzu yaptık. 2 kız öğrencimle bu robot üstüne çalıştık. Biz bunu yarışma için yapıyoruz ama otonom vaziyete de getirirsek sanayide de kullanılabilir. Sanayide robot kollar çok fazla kullanılıyor, bu sistemi de orada kullanabilir hale getirebiliriz ama bunun için maliyet gerekiyor" dedi.

"Öğrenciler tasarladı"

Robotun yapımının bir ay sürdüğünü söyleyen Kılıç, "Temel malzeme olarak sadece motor var diğer mekanik aksağı tamamen öğrencilerim tasarladı. 3 boyutlu yazıcıyı kullanarak kasasını oluşturduk. Yaptığımız tüm ürünleri önceden bilgisayar ortamında tasarlıyoruz. Daha sonra malzemelerini tek tek çıkartarak birleştiriyoruz ve denemelerimizi yapıyoruz. Hatalı bir durum olursa tekrardan düzenlemelerimizi yapıyoruz" diye konuştu.

"Bu projeyi geliştirip insansız araç haline de getirebiliriz"

Robot kol yapımında görev alan 11 sınıf öğrencisi Gamze Ozkan ise şu ifadeleri kullandı:

"Bizim amacımız, bazı nesneleri bir arkadaşımızın komutuyla manuel olarak yerleştirmek. Bu projeyi geliştirip insansız araç haline de getirebiliriz. Bizim 11 kişilik bir takımımız var, her sene takıma yeni alımlar oluyor. Bu sene de yeni gelen arkadaşlarımız var, onlar için temelden eğitime geçiyoruz. Bu eğitimle onlar da daha iyi seviyeye gelerek yarışmalara katılabiliyor. Ben de bu gruba geçen sene katıldım. Geçen sene karantina şartlarında olabilecek en iyi eğitimi aldık diyebilirim. Hafta sonları yaz ayında bile projelerimizi yetiştirmek için okula geldik, bu konuda da okulumuz bize tüm fırsatları sundu, geri kalmamıza izin vermedi. Biz de bu süre zarfında kendimizi geliştirerek en iyi seviyeye getirdik"

"Daha önce su altı robotu yaptık ve birçok derecemiz oldu"

Projede yer alan bir diğer öğrenci Irmak Özçetin de "Okulumuzda yapılan bu tür çalışmalar çok faydalı oluyor. Anadolu lisesi olduğumuz için meslek liselerine göre bir çok olanağımız eksik fakat İsmet öğretmenimizin yardımları ile bir çok şey yapabiliyoruz. Daha önce su altı robotu yaptık ve birçok derecemiz oldu. Bu sene de tarım alanında derece aldık, çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

Kız öğrencilerin robot kol başarısı
Kız öğrencilerin robot kol başarısı
Kız öğrencilerin robot kol başarısı
Kız öğrencilerin robot kol başarısı

milli eğitim bakanlığı, Anadolu Lisesi, Kocaeli, Robot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kız öğrencilerin robot kol başarısı - Son Dakika


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