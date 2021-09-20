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Kız öğrencinin eteğini kaldırıp tokat attığını açıklayan Celal Şengör'den konu ile ilgili açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum - Son Dakika

Kız öğrencinin eteğini kaldırıp tokat attığını açıklayan Celal Şengör'den konu ile ilgili açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum

20.09.2021 15:07

Katıldığı bir programda kız öğrencinin eteğini kaldırıp tokat attığını açıklayan Prof. Dr. Celal Şengör'e tepki yağdı. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Şengör hakkında soruşturma başlatırken, Hakan Ural bu sabahki yayınında profesörün konuyla ilgili ilk açıklamasını izleyicilerle paylaştı. Ural, Şengör'ün "Ben asla bunun bir cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum. Asla bunda bir anormallik görmüyorum. Bana gösterilen tepkilerin birçoğunu da abartılı buluyorum" dediğini aktardı.

Prof. Dr. Celal Şengör'ün bir öğrencisine kızdığı için eteğini kaldırıp tokat attığını canlı yayında anlatması, büyük tepki çekmişti. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü, Prof. Dr. Şengör hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

"CİNSEL TACİZ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Prof. Dr. Celal Şengör yankı uyandıran olayla ilgili ilk açıklamayı "Neler Oluyor Hayatta" programına yaptı. Şengör'ün ifadelerine yer veren Hakan Ural, "Celal Hoca 'Ben asla bunun bir cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum. Asla bunda bir anormallik görmüyorum. Bana gösterilen tepkilerin birçoğunu da abartılı buluyorum.' diyor" şeklinde konuştu.

"ÜNİVERSİTEMİZDE TACİZİN MEŞRULAŞTIRILMASINA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"

Diğer yandan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, bir grup öğrenci tarafından protesto edildi. İTÜ Kadın Dayanışması üyesi bir grup, maden fakültesi önünde basın açıklaması yaptı. Yapılan basın açıklamasında, "İTÜ rektörlüğü Celal Şengül'ün tacizini anlattığı videoyu paylaşmamız üzerine bir açıklama gerçekleştirdi. Okuldaki soruşturma ve karar alma süreçlerinin öğrencilere kapalı göstermelik komisyonlar tarafından değil, içerisinde öğrencilerin ve okul bileşenlerinin de olduğu şeffaf, takip edilebilir ve denetlenebilir taciz önleme birimleri tarafından sağlanmasını istiyoruz. Bizim üniversitemizde tacizin ve şiddetin meşrulaştırılmasına tahammülümüz yok" denildi.

Kız öğrencinin eteğini kaldırıp tokat attığını açıklayan Celal Şengör'den konu ile ilgili açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum

İstanbul Teknik Üniversitesi, Celal Şengör, Hakan Ural, Taciz, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kız öğrencinin eteğini kaldırıp tokat attığını açıklayan Celal Şengör'den konu ile ilgili açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Kız öğrencinin eteğini kaldırıp tokat attığını açıklayan Celal Şengör'den konu ile ilgili açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum - Son Dakika
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