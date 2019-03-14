Kız Öğrenciye Cinsel İstismarla Suçlanan Servis Şoförüne Gözaltı
1 saat önce
EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde ortaokulda eğitim gören kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen servis şoförü İ.C., polis tarafından gözaltına alındı.
EDİRNE'nin Uzunköprü
ilçesinde ortaokulda eğitim gören kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen servis şoförü İ.C., polis tarafından gözaltına alındı.
Uzunköprü'de okul servis şoförlüğü yapan İ.C., iddiaya göre, aracında ortaokulda eğitim gören bir kız öğrenciye cinsel istismarda bulundu. Kızın durumu anlattığı okul müdürü, savcılığa suç duyurusunda bulunup, emniyete de giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine kız öğrencinin ifadesine başvurulmasının ardından servis şoförü İ.C., polis tarafından gözaltına alındı. İ.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. - Edirne
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:43 Kaynak: DHA
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