Kız Öğrenciye Cinsel İstismarla Suçlanan Servis Şoförüne Gözaltı (2)
38 dakika önce
TUTUKLANDIUzunköprü'de kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen İ.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Uzunköprü'de kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen İ.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:40 Kaynak: DHA
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