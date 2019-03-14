Son Dakika Haberleri: Kız Öğrenciye Cinsel İstismarla Suçlanan Servis Şoförüne Gözaltı (2)

Kız Öğrenciye Cinsel İstismarla Suçlanan Servis Şoförüne Gözaltı (2)

38 dakika önce

TUTUKLANDIUzunköprü'de kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen İ.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kız Öğrenciye Cinsel İstismarla Suçlanan Servis Şoförüne Gözaltı (2), System.String[]
TUTUKLANDI

Uzunköprü'de kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen İ.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:40 Kaynak: DHA

Uzunköprü, Güncel
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