Kız Öğrenciye Cinsel İstismarla Suçlanan Servis Şoförüne Gözaltı (2)

TUTUKLANDI



Uzunköprü'de kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen İ.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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