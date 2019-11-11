kız ringde rakip tanımıyor

ANTALYA'da, muay thai dünya şampiyonu Eylül Sultan Taşgıran (13), kendisine destek olmak için 2 yıl önce antrenmana başlayan babası Ünal Taşgıran'ın (43) Türkiye üçüncülüğü kazanmasıyla sevincini ikiye katladı. Avrupa şampiyonasına hazırlanan baba ve kızı, milli formayla altın madalya hedefliyor.

Antalya'da ailesinin yönlendirmesiyle jimnastik sporunda yaz okulu eğitimlerine katılan Eylül Sultan Taşgıran, antrenman yaptığı salonun karşısında muay thai çalışan genç sporculardan etkilendi. 3 yıl önce muay thai sporu yapmaya karar veren Eylül, 10 aylık antrenman sürecinde il birinciliği, ardından Türkiye şampiyonluğunu kazandı. Geçen yıl Çanakkale'de düzenlenen Türkiye şampiyonasında 46 kilo 100 gram ağırlığında olduğu için 46 kilo üstü kategorisinde kendinden büyük sporcularla eşleşen Eylül, 4 rakibini yenerek altın madalyaya ulaştı.

SPORTMEN AİLE

Antalya Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Salonu'nda antrenörü Yasin Urlu yönetiminde çalışmalarına devam eden Eylül, geçen yıl Ukrayna 'da düzenlenen Muay Thai Uluslararası Karadeniz Kupası'na katılmaya hak kazandı. Turnuvada ilk kez milli formayı giyen Eylül, bronz madalyanın sahibi oldu. Kızının başarılarıyla gurur duyan Ünal Taşgıran da Eylül'e destek olmak için muay thai sporuna başladı. Salonda uzun süren antrenmanlarda Eylül'ü yalnız bırakmak istemeyen Ünal Taşgıran'a, eşi ve küçük kızı da eşlik etti. Tüm fertleriyle muay thai antrenmanı yapan Taşgıran ailesi, spor sevgileriyle de çevrelerine örnek oldu.

KIZI İÇİN RİNGE ÇIKTI

Aynı salonda çalışan Ünal Taşgıran, daha sonra kızı Eylül ile şampiyonalara katılmaya karar verdi. Eylül'ün Antalya'da yapılan Dünya Gençler Yıldızlar, Minikler, Muay Thai Şampiyonası'nda 54 kilo yıldız bayanlarda altın madalya kazanmasının ardından Ünal Taşgıran da 25-27 Eylül'de Nevşehir 'de yapılan Türkiye Veteranlar Muay Thai Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu. Çalışmalarına ara vermeden devam eden baba- kız, 11-15 Aralık 'ta Antalya'da düzenlenecek Muay Thai Avrupa Kupası'na katılmaya hak kazandı.

'SAKATLANDIK BEN AĞLADIM, BABAM KALDIRDI'

Dünya şampiyonluğu kazanarak hayallerini gerçekleştirdiğini vurgulayan Eylül, "İkinci mutluluğum babamın Türkiye üçüncüsü olması. Beraber antrenman yaptık. Bazen sakatlandık, ben ağladım, babam kaldırdı. Babamla sabah koşuları yapıyorduk. Birlikte Avrupa şampiyonasına hazırlanıyoruz. Türkiye'yi temsil edip birinci olmak istiyoruz" dedi.

'BABA KIZ BAŞARI KAZANMAK GURUR VERİCİ'

Avrupa şampiyonasında milli takım forması giyeceği için gurur duyduğunu anlatan baba Ünal ise şunları söyledi:

"Kızıma destek olmak için spora başladım. Ringe çıkma hedefim yoktu. Kuvvet antrenmanları yaptık, çok çalıştık muay thai öğrendim. Türkiye şampiyonasına katıldım. Rakiplerim eski antrenör ya da sporcuydu. Sakatlandım ve final maçını kaybedince üçüncü oldum. Gelecek ay yapılacak Avrupa şampiyonasında milli formayı giyip madalya kazanmayı istiyoruz. Baba kız aynı sporu yapmak, başarı kazanmak gurur verici. Şampiyonada milli sporcu olmanın gururunu yaşayacağım."