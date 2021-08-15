Kız, Sakarya'da misafirlikte tanıştığı genç ile İstanbul turu yaptı - Son Dakika

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan dayısı ve kuzenlerini ziyarete giden küçük kız, ortadan kaybolması nedeniyle ailesine korku dolu anlar yaşattı. Polisin çalışması sonucunda bulunan kızın, tanıştığı genç ile Sakarya'dan İstanbul'a gittiği ortaya çıktı.

KUZENLERİYLE ŞEHİR TURUNA ÇIKTI

13 yaşındaki D.Y. isimli kız çocuğu Ankara'dan, Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden dayısına misafirliğe geldi. Kuzenleri ile şehir turuna çıkan çocuk, bir anda ortadan kayboldu.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Ailesi, kızları için emniyet ekiplerine kayıp ihbarında bulundu. Geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, küçük kızı tanıştığı gençle birlikte İstanbul'un Pendik ilçesinde buldu. İstanbul'dan Sakarya'ya getirilen kız, ailesine teslim edildi.