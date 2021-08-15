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Kız, Sakarya'da misafirlikte tanıştığı genç ile İstanbul turu yaptı - Son Dakika

Kız, Sakarya'da misafirlikte tanıştığı genç ile İstanbul turu yaptı

15.08.2021 17:20
Kız, Sakarya'da misafirlikte tanıştığı genç ile İstanbul turu yaptı, System.String[]

Sakarya'da dayısının evine misafirliğe giden genç kız, kuzenleriyle şehir turuna çıktıktan sonra kayboldu. Ailesinin endişelenmesi üzerine polise haber verildi ve kızın İstanbul'da olduğu anlaşıldı. Küçük kız, İstanbul'a tanıştığı genç ile gittiğini anlattı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan dayısı ve kuzenlerini ziyarete giden küçük kız, ortadan kaybolması nedeniyle ailesine korku dolu anlar yaşattı. Polisin çalışması sonucunda bulunan kızın, tanıştığı genç ile Sakarya'dan İstanbul'a gittiği ortaya çıktı.

Sakarya'ya dayısına misafirliğe giden kız, tanıştığı gençle gittiği İstanbul'da bulundu

KUZENLERİYLE ŞEHİR TURUNA ÇIKTI

13 yaşındaki D.Y. isimli kız çocuğu Ankara'dan, Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden dayısına misafirliğe geldi. Kuzenleri ile şehir turuna çıkan çocuk, bir anda ortadan kayboldu.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Ailesi, kızları için emniyet ekiplerine kayıp ihbarında bulundu. Geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, küçük kızı tanıştığı gençle birlikte İstanbul'un Pendik ilçesinde buldu. İstanbul'dan Sakarya'ya getirilen kız, ailesine teslim edildi.

Sakarya'ya dayısına misafirliğe giden kız, tanıştığı gençle gittiği İstanbul'da bulundu
Sakarya'ya dayısına misafirliğe giden kız, tanıştığı gençle gittiği İstanbul'da bulundu
Kız, Sakarya'da misafirlikte tanıştığı genç ile İstanbul turu yaptı
Kız, Sakarya'da misafirlikte tanıştığı genç ile İstanbul turu yaptı

İstanbul, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kız, Sakarya'da misafirlikte tanıştığı genç ile İstanbul turu yaptı - Son Dakika


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