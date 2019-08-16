Son Dakika Haberleri: Kız tarafı olumsuz cevap verince kavga çıktı: 10 yaralı (2)
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Kız tarafı olumsuz cevap verince kavga çıktı: 10 yaralı (2)

26 dakika önce

10 KİŞİ TEDAVI ALTINDA Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Bakırcılar köyünde kız isteme ziyareti sırasında çıkan kavgada yaralı sayısı 10'a yükseldi.

Kız tarafı olumsuz cevap verince kavga çıktı: 10 yaralı (2), System.String[]

10 KİŞİ TEDAVI ALTINDA
Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Bakırcılar köyünde kız isteme ziyareti sırasında çıkan kavgada yaralı sayısı 10'a yükseldi. Devrek ve Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Zonguldak, Devrek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:00 Kaynak: DHA
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