Kız tarafı olumsuz cevap verince kavga çıktı: 10 yaralı (2)
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10 KİŞİ TEDAVI ALTINDA Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Bakırcılar köyünde kız isteme ziyareti sırasında çıkan kavgada yaralı sayısı 10'a yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:00 Kaynak: DHA
10 KİŞİ TEDAVI ALTINDA
Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Bakırcılar köyünde kız isteme ziyareti sırasında çıkan kavgada yaralı sayısı 10'a yükseldi. Devrek ve Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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