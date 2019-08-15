Son Dakika Haberleri: Kız tarafı olumsuz cevap verince kavga çıktı: 4 yaralı
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Kız tarafı olumsuz cevap verince kavga çıktı: 4 yaralı

1 saat önce

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, kız isteme sırasında ziyaretinde olumlu cevap almayan aile ile kız tarafı arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Kız tarafı olumsuz cevap verince kavga çıktı: 4 yaralı, System.String[]
ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, kız isteme sırasında ziyaretinde olumlu cevap almayan aile ile kız tarafı arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
KIZ BABASI ÇİÇEĞİ CAMDAN ATTI
Olay, saat 21.00 sıralarında Devrek Bakırcılar Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim G.(32) ailesiyle birlikte, bir yıl önce tanıştığı S.C.'yi (19) istemeye gitti. Genç kızın babası Meftun C., kızını vermek istemeyerek, damat adayının getirdiği çiçeği pencereden attı. Bu sırada Meftun C. ile İbrahim G.'nin amcası Ali G. arasında kavga çıktı. Diğer aile fertlerinin de karışmasıyla kavga büyüdü. Bu sırada Ali G., tabancayla ateş ederek evin camlarını kırdıktan sonra otomobile binerek kaçtı. Kavgada, genç kızın babası Meftun C. ve amcası Adnan C. ile damat adayı İbrahim G. ve amcası Remzi G. yaralandı.
Olayın ardından köye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan İbrahim G. ile Remzi G., Çaycuma Devlet Hastanesi'ne, Adnan C. ve Meftun C. ise Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.


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Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:07 Kaynak: DHA
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