Kız yurdu öğrencileri şehitler için yürüdü - Son Dakika
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Kız yurdu öğrencileri şehitler için yürüdü

6 saat önce

Kastamonu Hüma Hatun Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, Suriye'nin İdlip şehrinde şehit düşen askerlerimiz için yürüyüş düzenledi.

Kız yurdu öğrencileri şehitler için yürüdü, System.String[]

Kastamonu Hüma Hatun Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, Suriye'nin İdlip şehrinde şehit düşen askerlerimiz için yürüyüş düzenledi.


Suriye'nin İdlib şehrinde Türk askerlerine yönelik yapılan saldırıya tepkiler giderek artıyor. Bu kapsamda Kastamonu Üniversitesinde okuyan ve Hüma Hatun Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, şehitleri anmak ve tepkilerini göstermek için yürüyüş düzenledi. İdlib'te şehit düşen 33 Mehmetçiğimiz için düzenlenen yürüyüşün sonunda kız öğrenciler, Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu ve ardından dua etti. Öğrenciler, yürüyüş boyunca 'Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez', 'Ya Allah Bismillah, Allahu Ekber' sloganları atıldı.


Yürüyüşün ardından konuşan öğrenciler, "Bizler, her ne olursa olsun her zaman devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bizlere ümit bağlamış bu ülkenin gençliği olarak yapılan saldırıyı kınıyor ve şehadet şerbeti içmiş olan şanlı Mehmetçiğimizin ailelerine ve sevenlerine sabır diliyoruz. Kimse unutmamalıdır ki biz gençler hemen şimdi şehitlerimizin intikamı uğruna bütün kanımızı buraya boşaltmaya hazırız" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU

Kastamonu, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:38 Kaynak: İHA
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