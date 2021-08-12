Kız yurdu önünde cinsel içerikli hareket yapan şahıs adliyede - Son Dakika

Kız yurdu önünde cinsel içerikli hareket yapan şahıs adliyede
12.08.2021 14:47
Zonguldak'ta İncivez Mahallesinde kız apartına karşı cinsel içerikli hareket yapan H.G(30)isimli şahıs karakolda ifadesinin ardından adliyeye çıkartıldı.
Zonguldak'ta İncivez Mahallesinde kız apartına karşı cinsel içerikli hareket yapan H.G(30)isimli şahıs karakolda ifadesinin ardından adliyeye çıkartıldı.
Olay dün akşam saatlerinde İncivez Mahallesi Üniversite Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre H.G(30)kız yurdu karşısına geçerek cinsel içerikli hareket yaptı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar H.G isimli şahsı sokak ortasında tekme tokat dövmeye başladı. Ortalığın biranda savaş alanına dönmesiyle birlikte olay yerine polis ve çok sayıda bekçi çağrıldı. Olay yerine gelen polis ve bekçi ekipleri olayı hemen kontrol altına alarak H.G isimli şahsı karakola getirdi. H.G isimli şahsın karakolda ki işlemlerinin ardından bugün adliyeye çıkartıldı. - ZONGULDAK
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