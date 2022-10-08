Kız yurdu önünde uygunsuz hareketler yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kız yurdu önünde uygunsuz hareketler yapan şüpheli yakalandı

08.10.2022 13:27
Kız yurdu önünde uygunsuz hareketler yapan şüpheli yakalandı

İZMİR'in Buca ilçesinde, kız öğrenci yurdunun önünde uygunsuz hareketlerde bulunan S.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, kız öğrenci yurdunun önünde uygunsuz hareketlerde bulunan S.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün Gazi Ayşe Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdu'nun önünde meydana geldi. Bina karşısında uygunsuz hareketler yapan şüpheli, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Videonun sosyal medyada yayınlanmasının ardından Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 30 noktada kamera incelemesi yapıldı. Şüphelinin, 'cinsel taciz' suçundan kaydı olan S.A. olduğu belirlendi. S.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


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Kaynak: DHA

Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kız yurdu önünde uygunsuz hareketler yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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