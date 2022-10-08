Kız yurdunun önünde mastürbasyon yapan şahıs serbest bırakıldı! İlk kez yapmıyormuş - Son Dakika
Üye Girişi

Kız yurdunun önünde mastürbasyon yapan şahıs serbest bırakıldı! İlk kez yapmıyormuş

08.10.2022 21:18

İzmir'in Buca ilçesinde, kız öğrenci yurdunun önünde uygunsuz hareketlerde bulunan ve gözaltına alınan S.A.'nın daha önceden de cinsel taciz suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı. S.A., ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla salıverildi.

İzmir'deki Gazi Ayşe Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdu önünde skandal bir görüntü kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüye göre, bir şahsın kız yurdunun önüne geçtikten sonra kendisini tatmin ettiği görüldü.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Söz konu su görüntüler, kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme ve yorum aldı. Öğrenciler, şahsın bulunarak gerekli cezanın verilmesini talep etti.

Kız yurdu önünde uygunsuz hareketler yapan şüpheli yakalandı (2)

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Öte yandan kısa süre içerisinde yakalanan ve gözaltına alınan S.A. (46), sevk edildiği adliyede savcıya ifade verdi. Daha önceden de 'cinsel taciz' suçundan kaydı olduğu belirtilen S.A., ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
İzmir gündem haberleri: Sağlık Bakanı Koca'dan İzmir'de bir aile hekiminin darbedilmesine tepki Açıklaması İzmir gündem haberleri: Sağlık Bakanı Koca'dan İzmir'de bir aile hekiminin darbedilmesine tepki Açıklaması Doktora sopalı saldırıda 3 tutuklama Doktora sopalı saldırıda 3 tutuklama
Kaynak: DHA

İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kız yurdunun önünde mastürbasyon yapan şahıs serbest bırakıldı! İlk kez yapmıyormuş - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:06 Kırım Köprüsü'nü vuran Ukrayna'dan Rusya'ya gözdağı: Bu sadece başlangıç
22:04 Giresunspor'u tek golle geçen Beşiktaş galibiyet hasretine son verdi
21:29 İtalya'daki dev maçta Milan, Juventus'u yıktı
21:18 Kız yurdunun önünde mastürbasyon yapan şahıs serbest bırakıldı! İlk kez yapmıyormuş
21:19 Ahmet Davutoğlu'nun Erzurum Tanıtım Günleri'ne alınmamasına Gelecek Partisi ve İYİ Parti'den tepki geldi
21:04 ABD polisi aracında yemek yiyen genci silahla yaraladı
20:51 Giresunspor-Beşiktaş maçında ilginç anlar! Önce gol, sonra ofsayt, ardından da penaltı...
20:38 Kırım'da yaşanan patlamanın ardından Rusya harekete geçti! Putin kararnameyi imzaladı
20:31 Tacikistan ve Belarus liderlerinden Rusya Devlet Başkanı Putin'e ilginç doğum günü hediyeleri
20:14 2 aylık Mustafa bebeği annesi öldürmüş! Tutuklanan kadının ifadesi kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 22:28:38. #1.13#
SON DAKİKA: Kız yurdunun önünde mastürbasyon yapan şahıs serbest bırakıldı! İlk kez yapmıyormuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement