Kız yurdunun önünde mastürbasyon yapan şahıs serbest bırakıldı! İlk kez yapmıyormuş

İzmir'deki Gazi Ayşe Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdu önünde skandal bir görüntü kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüye göre, bir şahsın kız yurdunun önüne geçtikten sonra kendisini tatmin ettiği görüldü.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Söz konu su görüntüler, kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme ve yorum aldı. Öğrenciler, şahsın bulunarak gerekli cezanın verilmesini talep etti.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Öte yandan kısa süre içerisinde yakalanan ve gözaltına alınan S.A. (46), sevk edildiği adliyede savcıya ifade verdi. Daha önceden de 'cinsel taciz' suçundan kaydı olduğu belirtilen S.A., ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.