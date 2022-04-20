Kız yurduna giren şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı - Son Dakika
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Kız yurduna giren şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı

20.04.2022 17:35
Kız yurduna giren şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Eskişehir'de gece yarısı kız öğrenci yurduna izinsiz girerek sosyal medyada gündem olan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir'de gece yarısı kız öğrenci yurduna izinsiz girerek sosyal medyada gündem olan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kız Yurduna izinsiz girerek, kişilerin huzur ve sükünunu bozmaya yönelik hareketlerde bulunduğu iddia edilen şüpheli Abdülmecit B. (42) Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan geniş bir çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edilen mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kız yurduna giren şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı

YORUMLAR
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Anadolu Üniversitesi, Yunus Emre, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kız yurduna giren şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kız yurduna giren şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı - Son Dakika
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