KIZ YURDUNA GİREN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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KIZ YURDUNA GİREN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

20.04.2022 14:59

ESKİŞEHİR'de kız öğrenci yurduna gece yarısı izinsiz girdiği tespit edilen şüpheli Abdülmecit B. (42), gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ESKİŞEHİR'de kız öğrenci yurduna gece yarısı izinsiz girdiği tespit edilen şüpheli Abdülmecit B. (42), gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Abdülmecit B., kız yurduna yanlışlıkla girdiğini öne sürerek, 'Ben yurda bilerek girmedim. Namaz kılmak için oraya girdim. Kimseye herhangi bir ahlaksız teklifte de bulunmadım. Ben oraya sıkıştığım için girdim' dedi.

Yunus Emre KYK Kız Yurdu'na önceki gece yarısı izinsiz giren Abdülmecit B., girişte bulunan kantindeki öğrenciler tarafından fark edildi. Parmak iziyle giriş yapılan yurda izinsiz şekilde giren şüpheli Abdülmecit B., ihbar üzerine gelen polis ekiplerince yakalandı. Hakkında herhangi bir şikayet olmayan Abdülmecit B., kimlik tespiti yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Abdülmecit B., öğrencilerin sosyal medyada gündem olan tepkilerinin ardından, sosyal medyada infiale yol açtığı gerekçesiyle, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlamasıyla yakalanarak, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü. Yurtta görevli özel güvenlik personeli hakkında ise idari soruşturma başlatıldı. Kız yurduna izinsiz giriş yapılması, öğrenciler tarafından protesto edildi. Kantinde toplanan öğrenciler tepkilerini sosyal medyadan da dile getirirken, konu kısa sürede gündem başlıkları arasına girdi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Eskişehir'de kız öğrenci yurduna gece yarısı izinsiz girdiği tespit edilerek gözaltına alınarak Abdülmecit B. (42), ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Elleri önden kelepçeli olarak adliyeye getirilen Abdülmecit B., gazetecilerin sorusu üzerine kız yurduna yanlışlıkla girdiğini öne sürerek, 'Ben yurda bilerek girmedim. Namaz kılmak için oraya girdim. Kimseye herhangi bir ahlaksız teklifte de bulunmadım. Ben oraya sıkıştığım için girdim' dedi.

Savcılık sorgusuna alınan şüpheli Abdülmecit B., kız öğrencilerin sosyal medyadaki tepkilerinin ardından infiale yol açmak ve kişilerin huzur ile sükununu bozmakla suçlanıyor. Soruşturma sürüyor.

KIZ YURDUNA GİREN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
KIZ YURDUNA GİREN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
KIZ YURDUNA GİREN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
KIZ YURDUNA GİREN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
KIZ YURDUNA GİREN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
KIZ YURDUNA GİREN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
KIZ YURDUNA GİREN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

YORUMLAR
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Kız yurduna izinsiz giren şüpheliden ilginç savunma: 'Namaz kılmak için girdim' Kız yurduna izinsiz giren şüpheliden ilginç savunma: 'Namaz kılmak için girdim'

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KIZ YURDUNA GİREN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika


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