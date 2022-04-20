Kız yurduna giren şüpheli gözaltına alındı (3) - Son Dakika

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Eskişehir'de, kız öğrenci yurduna gece yarısı izinsiz girdiği için gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Abdülmecit B., savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikte yeniden ifadesi alınan Abdülmecit B., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.Öte yandan, Abdülmecit B.'nin parmak iziyle giriş yapılabilen yurda kolayca girmesi öğrenciler ve kadın dernekleri tarafından protesto edildi. Öğrenciler, yurt önünde toplanarak Abdülmecit B.'nin yurt girişinde kız öğrencileri sözlü olarak taciz ettiğini öne sürdü. Ulus Anıtı Meydanı'nda toplanan Eskişehir Demokratik Kadın Platformu üyeleri ise yurtta güvenliğin artırılmasını talep ederek basın açıklaması yaptı.