Kız yurduna giren şüpheli gözaltına alındı (3) - Son Dakika
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Kız yurduna giren şüpheli gözaltına alındı (3)

20.04.2022 19:33
Kız yurduna giren şüpheli gözaltına alındı (3)

ADLİ KONTROLLE SERBESTEskişehir'de, kız öğrenci yurduna gece yarısı izinsiz girdiği için gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Abdülmecit B., savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Eskişehir'de, kız öğrenci yurduna gece yarısı izinsiz girdiği için gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Abdülmecit B., savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikte yeniden ifadesi alınan Abdülmecit B., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.Öte yandan, Abdülmecit B.'nin parmak iziyle giriş yapılabilen yurda kolayca girmesi öğrenciler ve kadın dernekleri tarafından protesto edildi. Öğrenciler, yurt önünde toplanarak Abdülmecit B.'nin yurt girişinde kız öğrencileri sözlü olarak taciz ettiğini öne sürdü. Ulus Anıtı Meydanı'nda toplanan Eskişehir Demokratik Kadın Platformu üyeleri ise yurtta güvenliğin artırılmasını talep ederek basın açıklaması yaptı.


Kız yurduna giren şüpheli gözaltına alındı (3)
Kız yurduna giren şüpheli gözaltına alındı (3)
Kız yurduna giren şüpheli gözaltına alındı (3)
Kız yurduna giren şüpheli gözaltına alındı (3)
Kız yurduna giren şüpheli gözaltına alındı (3)
YORUMLAR
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Korkutan toprak kayması: Toprak üzerinde oluşan yarıkların genişliği yer yer 15-20 santimetreye çıktı Korkutan toprak kayması: Toprak üzerinde oluşan yarıkların genişliği yer yer 15-20 santimetreye çıktı Kız yurduna giren şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı Kız yurduna giren şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Sulh Ceza Hakimliği, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kız yurduna giren şüpheli gözaltına alındı (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kız yurduna giren şüpheli gözaltına alındı (3) - Son Dakika
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