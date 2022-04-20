Kız yurduna izinsiz giren şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kız yurduna izinsiz giren şüpheli yakalandı

20.04.2022 10:45
Kız yurduna izinsiz giren şüpheli yakalandı

Eskişehir'de kız öğrenci yurduna izinsiz girerek sosyal medyada gündem olan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Eskişehir'de kız öğrenci yurduna izinsiz girerek sosyal medyada gündem olan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Abdülmecit B. (42) isimli şüpheli, Yunusemre Yerleşkesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna ait Yunus Emre Kız Yurduna izinsiz olarak girerek, kişilerin huzur ve sükünunu bozmaya yönelik hareketlerde bulundu. Bunun neticesinde sosyal medya üzerinden infiale yol açtığı görülen şüphelinin yakalanmasına yönelik Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde olaya konu şüpheli, 20 Nisan'da saat 00.45'de yakalanarak, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gerekli işlemler için gözaltına alındı.

Şüpheli Abdülmecit B.'nin işlemleri akabinde Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği bildirildi. - ESKİŞEHİR

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Yunus Emre, Eskişehir, Kredi, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kız yurduna izinsiz giren şüpheli yakalandı - Son Dakika


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