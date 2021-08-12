Kız yurduna karşı cinsel içerikli hareket yapan gence sokak ortasında meydan dayağı atıldı - Son Dakika

Dün akşam saatlerinde İncivez Mahallesi Üniversite Caddesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre H.G. (30) kız yurdu karşısına geçerek cinsel içerikli hareket yaptı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar H.G. isimli şahsı sokak ortasında tekme tokat dövmeye başladı.

ORTALIK BİR ANDA SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Ortalığın bir anda savaş alanına dönmesiyle birlikte olay yerine polis ve çok sayıda bekçi çağrıldı. Olay yerine gelen polis ve bekçi ekipleri olayı hemen kontrol altına alarak H.G. isimli şahsı karakola getirdi. H.G. isimli şahsın karakoldaki işlemlerinin ardından bugün savcılığa sevk edilecek.