Kız yurdunda panik! 65 öğrenci yedikleri yemek nedeniyle hastanelik oldu - Son Dakika
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Kız yurdunda panik! 65 öğrenci yedikleri yemek nedeniyle hastanelik oldu

18.05.2022 10:08

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yatılı bir yurtta toplu zehirlenme vakası yaşandı. Yurtta kalan 65 lise öğrencisi ile bir öğretmen yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Yemeklerden örnekler alınarak, soruşturma başlatıldı.

Gültepe Mahallesi'ndeki Albayrak Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kız öğrenci yurdunda kalan toplam 90 öğrenciden bazılarında kusma, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine yurda çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Akşam yemeğinde tavuklu pilav ve mantarlı çorba yedikleri öğrenilen öğrencilerden zehirlenme şüphesiyle 65 kişi ambulanslarla Denizli Devlet, Servergazi Devlet ve Pamukkale Üniversitesi Hastanelerine götürülerek tedavi altına alındı.

POLİS OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis ekipleri de yurtta inceleme başlattı. Hastanelere kaldırılan öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve çoğunun serum tedavisinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi. Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu ve İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'de yurda gelerek incelemelerde bulundu, olayla ilgili bilgi aldı.

YETKİLİLER YEMEKLERDEN ÖRNEK ALDI

Merkezefendi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yurda gelerek öğrencilerin akşam yemeğinde yedikleri tavuk, pilav ve mantar çorbasından incelemek üzere örnek aldı. Öğrencilerin zehirlenme nedeni yapılacak inceleme sonrası belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

YORUMLAR (1)
  • Mümtazer Osmanoğlu: Zamlar olunca yemekleri kalitesiz tarihi geçmiş çürük kalitesiz malzemelerden yapılmaya başlandı. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
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Kaynak: DHA

Borsa İstanbul, Merkezefendi, Denizli, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kız yurdunda panik! 65 öğrenci yedikleri yemek nedeniyle hastanelik oldu - Son Dakika


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