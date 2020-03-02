Kız yurdundaki öğrenciler İdlib şehitlerini andı - Son Dakika
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Kız yurdundaki öğrenciler İdlib şehitlerini andı

6 saat önce

Erzurum'da kız öğrenci yurdundaki öğrenciler Suriye'nin İdlib kentinden rejim güçlerinin askeri konvoya saldırısı sonrası şehit düşen 36 askeri, dev Türk Bayrağı açarak andı.

Kız yurdundaki öğrenciler İdlib şehitlerini andı, System.String[]

Erzurum'da kız öğrenci yurdundaki öğrenciler Suriye'nin İdlib kentinden rejim güçlerinin askeri konvoya saldırısı sonrası şehit düşen 36 askeri, dev Türk Bayrağı açarak andı.


Aziziye Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler geçtiğimiz günlerde Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından askeri konvoya düzenlenen saldırı sonucu şehit düşen 36 askeri andı.


Yaklaşık 50 öğrenci yurdun bahçesinde Türk Bayrağı açtıktan sonra İstiklal Marşını okudu. Öğrenciler ardından şehit olan askerlerin isimlerini okuyarak "burada" dedi. Öğrenciler törenin sonunda ise " Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı. - ERZURUM

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:16 Kaynak: İHA
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