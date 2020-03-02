Kız yurdundaki öğrenciler İdlib şehitlerini andı - Son Dakika

Yaklaşık 50 öğrenci yurdun bahçesinde Türk Bayrağı açtıktan sonra İstiklal Marşını okudu. Öğrenciler ardından şehit olan askerlerin isimlerini okuyarak "burada" dedi. Öğrenciler törenin sonunda ise " Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı. - ERZURUM

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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