Kız yurdunun ışıkları Mehmetçik için yandı - Son Dakika
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Kız yurdunun ışıkları Mehmetçik için yandı

6 saat önce

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Bitlis Beş Minare Kız Yurdu'nda kalan öğrenciler, odalarının ışıkları ile 'TSK' yazarak 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Kız yurdunun ışıkları Mehmetçik için yandı, System.String[]

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Bitlis Beş Minare Kız Yurdu'nda kalan öğrenciler, odalarının ışıkları ile 'TSK' yazarak 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi. Şehit olan 34 asker için yoklama alınırken, öğrenciler asker selamı verdi.


Öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin İdlib kentinde yürütülen mücadeleye destek vermek amacıyla yurdun ön cephesinde pencere ışıkları ile 'TSK' yazdı. Hava sıcaklığının yaklaşık eksi 10 derece olduğu etkinlikte toplanan kız öğrenciler ellerinde Türk bayrakları ile Mehmetçiğe destek oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu etkinlikte kız öğrenciler tarafından geçtiğimiz günlerde hava saldırısı sonucu şehit olan 34 asker için yoklama alındı. Bitlis Beş Minare Kız Yurdu adına bir açıklama yapan Ebru Boğa, TSK'nın yanında oldukları için toplandıklarını belirtti. Boğa, "Yurdumuzun ışıkları ile TSK'nın yanındayız ve ışıklarımızla TSK yazdık. İdlib'deki hain saldırıyı kınıyoruz. Bizlere Beş minare Kız Öğrenci Yurdu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanında olduğumuzu göstermek istedik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerine selam olsun" dedi.


Kız öğrenci yurdundan Merve Özkan, amaçlarının İdlib'deki hain saldırıyı kınamak ve Mehmetçiğe destek olmak olduğunu söyledi. Bir diğer kız öğrenci Dilan Öykü Yöndem ise bu soğukta bulunmalarının nedeninin TSK'ya destek olduğunu ve her zaman TSK'nın arkasında bulunacaklarını ifade etti. - BİTLİS

Bahar Kalkanı Harekatı, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:14 Kaynak: İHA
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